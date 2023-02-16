Створено реконструкцію обличчя "самотнього хлопчика" з незвичайною головою: він помер 8 тисяч років тому (фото)

Учені також створили повну реконструкцію тіла підлітка, рештки якого виявили ще понад 100 років тому в одній із печер у Норвегії.

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У музеї містечка Нербе, яке розташоване на півдні Норвегії, тепер є ще один важливий експонат. Учені створили приголомшливу реконструкцію тіла й обличчя 15-річного "самотнього хлопчика", який помер у норвезькій печері 8300 років тому, пише Live Science.

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Низький хлопчик із деформованою головою

Уперше скелет підлітка, якому на момент смерті було 15 років, а жив він понад 8 тисяч років тому в епоху мезоліту, виявили в одній із печер на західному узбережжі Норвегії ще 1907 року. Цього хлопчика назвали Вістегуттен, що в перекладі з норвезької означає "хлопчик із Вісте". Цей хлопчик мав низький зріст як для свого віку — лише 1 м 25 см, а також у нього був деформований череп. Зараз це захворювання відоме як скафоцефалія, і вона виникає, коли в дитини дуже рано зростається шов на верхній частині черепа. Внаслідок цього голова стає вужчою та витягнутою назад. Але це не говорить про проблеми в розвитку та не впливає на розумові здібності, кажуть учені.

[ + – ] Уперше скелет підлітка, якому на момент смерті було 15 років, а жив він понад 8 тисяч років тому в епоху мезоліту, виявили в одній із печер на західному узбережжі Норвегії ще 1907 року Фото: Live Science

Хоча цей хлопчик мав низький зріст, а також деформований череп, учені вважають, що він не голодував і був здоровим, але від чого він помер, поки не відомо. Норвезькі дослідники все ж таки вважають, що навіть за мірками мезоліту, тобто середнього кам'яного віку, хлопчик із Вісте мав дуже низький зріст.

Самотній хлопчик із Вісте

Учені назвали його "самотнім хлопчиком", оскільки, можливо, він помер на самоті. Такий висновок було зроблено через те, що його скелет був виявлений у положенні, ніби він притулився до стіни печери. За словами Шона Декстера Денгема з Університету Ставангера, що в Норвегії, в печері глибиною 9 метрів і шириною 5 метрів було виявлено велику кількість решток тварин, різні прикраси, а також рибальські снасті.

Метою нового дослідження вчених було створити докладну реконструкцію не лише обличчя хлопчика, а й усього його тіла, яка тепер представлена в музеї. За словами автора нової реконструкції Оскара Нільссена, судово-медичного експерта зі Швеції, швидше за все, цей хлопчик за життя активно рибалив, про що говорить безліч необхідних снастей.

[ + – ] Цей хлопчик мав низький зрість як для свого віку — лише 1 м 25 см, а також у нього був деформований череп. Зараз це захворювання відоме як скафоцефалія, і вона виникає, коли в дитини занадто рано зростається шов на верхній частині черепа. Фото: Live Science

"Поки що точно не ясно, чи помер хлопчик на самоті, чи ні. Але положення його скелета біля стіни печери вказує саме на це. Мені здається він чекав, що хтось прийде, але так нікого і не дочекався. Хоча не варто відкидати варіант, що його могли помістити спеціально так біля стіни печери після його смерті. Але як і від чого він помер, поки не ясно", — говорить Нільссен.

Реконструкція обличчя стародавнього підлітка

Для того, щоб створити максимально наближену до реальності реконструкцію обличчя хлопчика з Вісте, вчені провели комп'ютерну томографію черепа, а потім порівняли з подібними даними, які мають сучасні підлітки в Північній Європі.

Нільссен згоден із тим, що неможливо точно вгадати зовнішній вигляд хлопчика, який жив 8000 років тому, але, судячи з структури черепа та ґрунтуючись на інших рештках людей мезоліту, можна сказати, що реконструкція є вдалою.

[ + – ] Аналіз черепа показав, що, швидше за все підліток мав лоб, що виступає вперед, а також потовщений ніс. На основі аналізу ДНК хлопчика з Вісте вчені з'ясували, що колір його шкіри, волосся та очей схожий на ті, які мали інші люди, які жили в Норвегії в епоху середнього кам'яного віку. Фото: Live Science

Аналіз черепа показав, що, швидше за все підліток мав лоб, що виступає вперед, а також потовщений ніс. На основі аналізу ДНК хлопчика з Вісте вчені з'ясували, що колір його шкіри, волосся та очей схожий на ті, які мали інші люди, які жили в Норвегії в епоху середнього кам'яного віку. Тобто, швидше за все, у хлопчика було темне волосся, карі очі, а також не дуже світла і не дуже темна шкіра.

Унікальний одяг хлопчика

Що стосується реконструкції тіла підлітка, то його одягли в одяг, який, імовірно, міг бути на ньому за життя. Це вбрання виготовила шведська археологиня Хелена Г'єрум.

"Ми вирішили, що в хлопчика має бути літній одяг, тому на ньому не тепла туніка, він стоїть босоніж на березі моря та тримає вудку, адже він був рибалкою", — каже Г'єрум.

[ + – ] Що стосується реконструкції тіла підлітка, то його одягли в одяг, який. імовірно, міг бути на ньому за життя Фото: Live Science

Сама туніка була виготовлена зі шкіри лося, а пояс хлопчика — зі шкіри лосося. Також у підлітка на плечі висить сумка, яку виготовили зі шкіри оленя. Усі рештки цих тварин знайшли в печері. На шиї в хлопчика тепер висить намисто, яке було створене з хребців лосося, і його прикрашає морська черепашка.

Як уже писав Фокус, за допомогою реконструкції обличчя вчені змогли розкрити секрет стародавньої людини, яка жила понад 9 тисяч років тому в Бразилії.