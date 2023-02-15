Жив 9600 років тому. За допомогою реконструкції обличчя вчені змогли розкрити секрет давньої людини (фото)

Учені створили реалістичну реконструкцію обличчя людини на ім'я Зузу й це може закінчити суперечки про те, ким вона була насправді.

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Ще в 1997 році бразильські археологи виявили у похованні на території Національного парку Серра-да-Капівара кістяк людини, яка лежала у формі ембріона. Учені припустили, на основі даних про форму та розмір черепа, що скелет належав жінці, яка жила приблизно 9600 років тому на території сучасної Бразилії. Тому її назвали Зузу. Але досі багато вчених вважають, що насправді померла людина — це не жінка, а чоловік. Нова реконструкція обличчя Зузу може нарешті припинити ці суперечки, пише Live Science.

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Група бразильських археологів, яким допомагав відомий експерт із графіки Сісеро Мораєс, вирішили знову дослідити скелет, а особливо череп людини, яка жила 9600 років тому на території сучасної Бразилії. Цей скелет вважається однією з найважливіших археологічних знахідок у цій країні за останні десятиліття.

[ + – ] Ще в 1997 році бразильські археологи виявили у похованні на території Національного парку Серра-да-Капівара кістяк людини, яка лежала у формі ембріона. Учені припустили, на основі даних про форму та розмір черепа, що скелет належав жінці, яка жила приблизно 9600 років тому на території сучасної Бразилії. Тому її назвали Зузу. Але досі багато вчених вважають, що насправді померла людина — це не жінка, а чоловік. Нова реконструкція обличчя Зузу може нарешті припинити ці суперечки Фото: Live Science

Учені на чолі з археологом Моасіром Еліасом Сантосом створили кілька десятків цифрових зображень черепа Зузу, який потім об'єднали для створення докладної 3D-моделі. Ці вчені наполягають на тому, що Зузу насправді був чоловіком, а не жінкою, і вони спробували це довести за допомогою реконструкції його обличчя.

[ + – ] Учені на чолі з археологом Моасіром Еліасом Сантосом створили кілька десятків цифрових зображень черепа Зузу, який потім об'єднали для створення докладної 3D-моделі. Ці вчені наполягають на тому, що Зузу насправді був чоловіком, а не жінкою, і вони спробували це довести за допомогою реконструкції його обличчя Фото: Live Science

Також учені використовували комп'ютерну томографію черепа, яку порівняли з даними чоловіків, які нині живуть, котрі мають схожу форму і розмір черепа. Потім дослідники застосували особливу техніку візуалізації, щоб показати, як виглядали характерні риси обличчя, як вони вважають, стародавнього чоловіка.

[ + – ] На основі особливостей черепа, вчені створили його структуру, якою вона могла бути за життя померлого тисячі років тому Фото: Live Science

На основі особливостей черепа, вчені створили його структуру, якою вона могла бути за життя померлого тисячі років тому. Зважаючи на те, що череп має пошкодження, точно сказати, як виглядав цей чоловік складно. За словами Мораєса, все-таки, швидше за все, їм вдалося створити максимально наближену в реальності реконструкцію обличчя стародавнього бразильця.

Учені вважають, що на момент смерті це був молодий чоловік, який мав широкий ніс, широкі губи та вузькі очі. Хоча ця людина почала нагадувати жителя Азії, вчені вважають, що між Зузу і людьми, котрі живуть в Азії, існують суттєві відмінності в структурі черепа.

На одному із зображень чоловіка вчені додали йому волосся та брови, а також ймовірний колір його обличчя. Але оскільки точно не відомо, яким саме був цей колір, вчені створили ще одне зображення голови без волосся та без брів та ще й із заплющеними очима.

[ + – ] На одному із зображень чоловіка вчені додали йому волосся та брови, а також ймовірний колір його обличчя. Але оскільки точно не відомо, яким саме був цей колір, вчені створили ще одне зображення голови без волосся та без брів та ще й із заплющеними очима Фото: Live Science

За словами Сантоса, нова реконструкція обличчя Зузу може покласти край суперечкам про те, чи ця людина була жінкою чи чоловіком. Автори нового дослідження наполягають на останньому.

Фокус уже писав про те, що вчені створили реконструкцію обличчя людини, яка жила 9 тисяч років тому на Близькому Сході, хоча її череп було знайдено ще 70 років тому.

Також Фокус писав про реконструкцію обличчя португальського священика, який жив 700 років тому і після смерті проголосила його святим Католицька церква.