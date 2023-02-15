Жил 9600 лет назад. С помощью реконструкции лица ученые смогли раскрыть секрет древнего человека (фото)

Ученые создали реалистичную реконструкцию лица человека по имени Зузу и это может закончить споры о том, кем он был на самом деле.

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Еще в 1997 году бразильские археологи обнаружили в захоронении на территории Национального парка Серра-да-Капивара скелет человека, который лежал в форме эмбриона. Ученые предположили, на основе данных о форме и размере черепа, что скелет принадлежал женщине, которая жила примерно 9600 лет назад на территории современной Бразилии. Поэтому ее назвали Зузу. Но до сих многие ученые считают, что на самом деле умерший человек – это не женщина, а мужчина. Новая реконструкция лица Зузу может наконец-то прекратить эти споры, пишет Live Science.

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Группа бразильских археологов, которым помогал известный эксперт по графике Сисеро Мораес, решили снова исследовать скелет, а в особенности череп человека, который жил 9600 лет назад на территории современной Бразилии. Этот скелет считается одной из самых важных археологических находок в этой стране за последние десятилетия.

[ + – ] Еще в 1997 году бразильские археологи обнаружили в захоронении на территории Национального парка Серра-да-Капивара скелет человека, который лежал в форме эмбриона. Ученые предположили, на основе данных о форме и размере черепа, что скелет принадлежал женщине, которая жила примерно 9600 лет назад на территории современной Бразилии. Поэтому ее назвали Зузу. Но до сих многие ученые считают, что на самом деле умерший человек – это не женщина, а мужчина. Новая реконструкция лица Зузу может наконец-то прекратить эти споры Фото: Live Science

Ученые во главе с археологом Моасиром Элиасом Сантосом, создали несколько десятков цифровых изображений черепа Зузу, который потом объединили для создания подробной 3D-модели. Эти ученые настаивают на том, что Зузу на самом деле был мужчиной, а не женщиной и они попытались это доказать с помощью реконструкции его лица.

[ + – ] Ученые во главе с археологом Моасиром Элиасом Сантосом, создали несколько десятков цифровых изображений черепа Зузу, который потом объединили для создания подробной 3D-модели. Эти ученые настаивают на том, что Зузу на самом деле был мужчиной, а не женщиной и они попытались это доказать с помощью реконструкции его лица Фото: Live Science

Также ученые использовали компьютерную томографию черепа, которую сравнили с данными ныне живущих мужчин, которые имеют схожую форму и размер черепа. Затем исследователи применили особую технику визуализации, чтобы показать, каким образом выглядели отличительные черты лица, как они считают древнего мужчины.

[ + – ] Основываясь на особенностях черепа, ученые создали его структуру, какой она могла быть при жизни умершего тысячи лет назад Фото: Live Science

Основываясь на особенностях черепа, ученые создали его структуру, какой она могла быть при жизни умершего тысячи лет назад. Учитывая то, что череп имеет повреждения, точно сказать, как выглядел этот мужчина сложно. По словам Мараеса ,все таки скорее всего им удалось создать максимально приближенную в реальности реконструкцию лица древнего бразильца.

Ученые считают, что на момент смерти это был молодой мужчина, который имел широкий нос, широкие губы и узкие глаза. Хотя этот человек стал напоминать жителя Азии, ученые считают, что между Зузу и живущими в Азии людьми существуют существенные различия в структуре черепа.

На одном из изображений мужчины ученые добавили ему волосы и брови, а также предположительный цвет его лица. Но поскольку точно не известно, каким именно был этот цвет, ученые создали еще одно изображение головы без волос и без бровей, да еще и с закрытыми глазами.

[ + – ] На одном из изображений мужчины ученые добавили ему волосы и брови, а также предположительный цвет его лица. Но поскольку точно не известно, каким именно был этот цвет, ученые создали еще одно изображение головы без волос и без бровей, да еще и с закрытыми глазами Фото: Live Science

По словам Сантоса, новая реконструкция лица Зузу может положить конец спорам о том, был ли этот человек женщиной или мужчиной. Авторы нового исследования настаивают на последнем.

Фокус уже писал о том, что ученые создали реконструкцию лица человека, который жил 9 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, хотя его череп был обнаружен еще 70 лет назад.

Также Фокус писал о реконструкции лица португальского священника, который жил 700 лет назад и после смерти его провозгласила святым Католическая церковь.