Владелец "иерихонского черепа": создана реконструкция лица мужчины, жившего 9000 лет назад (фото)

Благодаря новым методам реконструкции известный уже 70 лет череп приобрел свое лицо.

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Знаменитый человеческий череп, которому 9 тысяч лет, обнаруженный недалеко от библейского города Иерихон, теперь имеет новое лицо благодаря усилиям группы ученых, пишет Live Science.

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Так называемый "череп из Иерихона" является одни из семи подобных человеческих черепов, которые были обнаружены еще в 1953 году недалеко от города Иерихон, который упоминается в Библии. Отличительной особенностью всех черепов является то, что они были покрыты гипсом, а вместо глаз были вставлены морские ракушки. Сейчас эти черепа хранятся в Британском музее в Лондоне.

По словам руководителя научной группы, которая создала реконструкцию лица мужчины, жившего в этом городе 9000 лет назад, Сисеро Мораеса, древнее украшение черепа было первой в мире реконструкцией лица умершего человека.

[ + – ] Знаменитый человеческий череп, которому 9 тысяч лет, обнаруженный недалеко от библейского города Иерихон, теперь имеет новое лицо благодаря усилиям группы ученых Фото: Live Science

Город Иерихон находится в Палестине, на Западном берегу реки Иордан и считается, что это одной из древнейших поселений человека, в котором непрерывно живут люди уже 11 тысяч лет. Первоначально археологи, которые обнаружили 7 черепов, покрытых гипсом, предположили, что это могут быть портреты умерших людей. Но с тех пор здесь обнаружили еще 50 таких же черепов, покрытых гипсом и с вставленными в глазницы морскими ракушками. Теперь ученые считают, что такие украшения местные жители наносили на черепа мертвых в ходе погребальных обрядов.

[ + – ] Первоначально археологи, которые обнаружили 7 черепов, покрытых гипсом, предположили, что это могут быть портреты умерших людей. Но с тех пор здесь обнаружили еще 50 таких же черепов, покрытых гипсом и с вставленными в глазницы морскими ракушками. Теперь ученые считают, что такие украшения местные жители наносили на черепа мертвых в ходе погребальных обрядов Фото: Live Science

Первая попытка реконструкции первоначального вида одного из "иерихонских черепов" была предпринята еще 6 лет назад с помощью компьютерной томографии. Также британские ученые попытались сделать подобие реконструкции лица умершего человека.

[ + – ] Первая попытка реконструкции первоначального вида одного из "иерихонских черепов" была предпринята еще 6 лет назад с помощью компьютерной томографии. Также британские ученые попытались сделать подобие реконструкции лица умершего человека Фото: Live Science

"Во время новой реконструкции лица этого мужчины, а изначально считалось, что это череп женщины, мы использовали новые методы сканирования и анализа останков. Мы даже предположили, как бы выглядела прическа у этого мужчины, который, как стало известно, умер в возрасте 30-40 лет, и возможно он даже носил бороду", — говорит Мораес, который является известным бразильским экспертом по графике.

По словам Мораеса, данный череп имеет свою особенность, ведь его верхняя часть была искусственно удлинена, и он стал больше, чем в среднем размер черепа у современного человека. Ученые считают, что деформация головы была создана намеренно, когда мужчина был еще в юном возрасте. Подобное увеличение черепа ученые заметили и на некоторых других останках, найденных археологами. Но причина создания подобного дефекта пока не известна.

[ + – ] По словам Мораеса, данный череп имеет свою особенность, ведь его верхняя часть была искусственно удлинена, и он стал больше, чем в среднем размер черепа у современного человека. Ученые считают, что деформация головы была создана намеренно, когда мужчина был еще в юном возрасте Фото: Live Science

При создании новой реконструкции лица древнего мужчины, Мораес и его команда, использовали похожий метод, который используют криминалисты для воссоздания лиц жертв преступлений. Но ученые использовали также компьютерную томографию и метод статистического прогноза, как может выглядеть то или иное лицо. Подобные методы использую пластические хирурги для планирования пластических операций. Также ученые использовали тысячи рентгеновских снимков современных людей, которые имеют похожую форму черепа.

Теперь же Мораес собирается воссоздать лица и других владельцев "иерихонских черепов".

Как уже писал Фокус, ученые создали реконструкцию лица 19-летнего парня из Средневековья, который умер от четырех ударов мечом по голове.