Власник "єрихонського черепа": створено реконструкцію обличчя чоловіка, який жив 9000 років тому (фото)

Завдяки новим методам реконструкції відомий вже 70 років череп отримав своє обличчя.

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Знаменитий людський череп, якому 9 тисяч років, виявлений неподалік біблійного міста Єрихон, тепер має нове обличчя завдяки зусиллям групи вчених, пише Live Science.

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Так званий "череп з Єрихону" є одні із семи таких людських черепів, виявлених ще в 1953 році недалеко від міста Єрихон, яке згадується в Біблії. Відмінною особливістю всіх черепів є те, що вони покриті гіпсом, а замість очей вставлені морські черепашки. Нині ці черепи зберігаються у Британському музеї у Лондоні.

За словами керівника наукової групи, яка створила реконструкцію особи чоловіка, який жив у цьому місті 9000 років тому, Сісеро Мораіса, давня прикраса черепа була першою у світі реконструкцією особи померлої людини.

[ + – ] Знаменитий людський череп, якому 9 тисяч років, виявлений неподалік біблійного міста Єрихон, тепер має нове обличчя завдяки зусиллям групи вчених Фото: Live Science

Місто Єрихон знаходиться в Палестині, на Західному березі річки Йордан і вважається, що це одне з найдавніших поселень людини, в якому безперервно живуть люди вже 11 тисяч років. Спочатку археологи, які виявили сім черепів, покритих гіпсом, припустили, що це можуть бути портрети померлих людей. Але відтоді тут виявили ще 50 таких самих черепів, покритих гіпсом і з вставленими в очниці морськими черепашками. Наразі вчені вважають, що такі прикраси місцеві жителі наносили на черепи мертвих під час похоронних обрядів.

[ + – ] Спочатку археологи, які виявили сім черепів, покритих гіпсом, припустили, що це можуть бути портрети померлих людей. Але з того часу тут виявили ще 50 таких самих черепів, покритих гіпсом і з вставленими в очниці морськими черепашками. Наразі вчені вважають, що такі прикраси місцеві жителі наносили на черепи мертвих під час похоронних обрядів Фото: Live Science

Першу спробу реконструкції первісного виду одного з "єрихонських черепів" здійснили ще 6 років тому за допомогою комп'ютерної томографії. Також британські вчені спробували зробити подібність до реконструкції лиця померлої людини.

[ + – ] Першу спробу реконструкції первісного виду одного з "єрихонських черепів" було здійснено ще 6 років тому за допомогою комп'ютерної томографії. Також британські вчені спробували зробити подібність до реконструкції особи померлої людини Фото: Live Science

"Під час нової реконструкції обличчя цього чоловіка, а спочатку вважалося, що це череп жінки, ми використали нові методи сканування та аналізу останків. Ми навіть припустили, як би виглядала зачіска у цього чоловіка, який, як стало відомо, помер у віці 30 років. 40 років, і можливо, він навіть носив бороду", — каже Мораіс, який є відомим бразильським експертом з графіки.

За словами Мораіса, цей череп має свою особливість, адже його верхня частина штучно подовжена, і він став більшим, ніж у середньому розмір черепа у сучасної людини. Вчені вважають, що деформацію голови створили навмисно, коли чоловік був ще в юному віці. Таке збільшення черепа вчені помітили на деяких інших останках, знайдених археологами. Але причина створення такого дефекту поки не відома.

[ + – ] За словами Мораіса, цей череп має свою особливість, адже його верхня частина була штучно подовжена, і він став більшим, ніж у середньому розмір черепа у сучасної людини. Вчені вважають, що деформацію голови створили навмисно, коли чоловік був ще в юному віці Фото: Live Science

Під час створення нової реконструкції особи стародавнього чоловіка, Мораіс та його команда, використали схожий метод, який використовують криміналісти для відтворення осіб жертв злочинів. Але вчені використали також комп'ютерну томографію та метод статистичного прогнозу, як може виглядати та чи інша особа. Такі методи використовують пластичні хірурги для планування пластичних операцій. Також вчені використали тисячі рентгенівських знімків сучасних людей, які мають схожу форму черепа.

Тепер же Мораіс збирається відтворити обличчя та інших власників "єрихонських черепів".

Як уже писав Фокус, вчені створили реконструкцію обличчя 19-річного хлопця із Середньовіччя, який помер від чотирьох ударів мечем по голові.