Создана реконструкция лица "одинокого мальчика" с необычной головой: он умер 8 тысяч лет назад (фото)

Ученые также создали полную реконструкцию тела подростка, останки которого обнаружили еще более 100 лет назад в одной из пещер в Норвегии.

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В музее городка Нэрбе, который находится на юге Норвегии, теперь находится еще один важный экспонат. Ученые создали потрясающую реконструкцию тела и лица 15-летнего "одинокого мальчика", который умер в норвежской пещере 8300 лет назад, пишет Live Science.

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Низкий мальчик с деформированной головой

Впервые скелет подростка, которому на момент смерти было 15 лет, а жил он более 8 тысяч лет назад в эпоху мезолита, обнаружили в одной из пещер на западном побережье Норвегии еще в 1907 году. Этого мальчика назвали Вистегуттен, что в переводе с норвежского означает "мальчик из Висте". Этот мальчик имел низкий рост как для своего возраста – всего 1 м 25 см, а также у него был деформирован череп. Сейчас это заболевание известно, как скафоцефалия и она возникает, когда у ребенка слишком рано срастается шов на верхней части черепа. В результате этого голова становится более узкой и вытянутой назад. Но это не говорит о проблемах в развитии и не влияет на умственные способности, говорят ученые.

[ + – ] Впервые скелет подростка, которому на момент смерти было 15 лет, а жил он более 8 тысяч лет назад в эпоху мезолита, обнаружили в одной из пещер на западном побережье Норвегии еще в 1907 году Фото: Live Science

Хотя этот мальчик имел низкий рост, а также деформированный череп, ученые считают, что он не голодал и был здоров, но от чего он умер пока не известно. Норвежские исследователи все же считают, что даже по меркам мезолита, то есть среднего каменного века, мальчик из Висте имел слишком низкий рост.

Одинокий мальчик из Висте

Ученые назвали его "одиноким мальчиком", так как возможно он умер в одиночестве. Такой вывод был сделан из-за того, что его скелет был обнаружен в положении, как будто он прислонился к стене пещеры. По словам Шона Декстера Денхэма из Университета Ставангера, Норвегия, в пещере глубиной в 9 метров и шириной в 5 метров было обнаружено большое количество останков животных, разные украшения, а также рыболовные снасти.

Целью нового исследования ученых было создать подробную реконструкцию не только лица мальчика, но и всего его тела, которая теперь представлена в музее. По словам автора новой реконструкции Оскара Нильссена, судебно-медицинского эксперта из Швеции, скорее всего этот мальчик при жизни активно рыбачил, о чем говорит обилие необходимых снастей.

[ + – ] Этот мальчик имел низкий рост как для своего возраста – всего 1 м 25 см, а также у него был деформирован череп. Сейчас это заболевание известно, как скафоцефалия и она возникает, когда у ребенка слишком рано срастается шов на верхней части черепа Фото: Live Science

"Пока что точно не ясно, умер ли мальчик в одиночестве или нет. Но положение его скелета у стены пещеры указывает именно на это. Мне кажется он ждал, что, кто –то придет, но так никого и не дождался. Хотя не стоит отбрасывать вариант, что его могли поместить специально таким образом у стены пещеры после его смерти. Но как и от чего он умер пока не ясно", — говорит Нильссен.

Реконструкция лица древнего подростка

Для того чтобы создать максимально приближенную к реальности реконструкцию лица мальчика из Висте, ученые провели компьютерную томографию черепа, а затем сравнили с подобными данными, которые имеют современные подростки в Северной Европе.

Нильссен согласен с тем, что невозможно точно угадать внешний вид мальчика, который жил 8000 лет назад, но судя по структуре черепа и основываясь на других останках людей из мезолита, можно сказать, что реконструкция является удачной.

[ + – ] Анализ черепа показал, что скорее всего подросток имел выступающий вперед лоб, а также утолщенный нос. На основе анализа ДНК мальчика из Висте ученые выяснили, что цвет его кожи, волос и глаз похож на те, которые имели другие люди, жившие в Норвегии в эпоху среднего каменного века Фото: Live Science

Анализ черепа показал, что скорее всего подросток имел выступающий вперед лоб, а также утолщенный нос. На основе анализа ДНК мальчика из Висте ученые выяснили, что цвет его кожи, волос и глаз похож на те, которые имели другие люди, жившие в Норвегии в эпоху среднего каменного века. То есть скорее всего у мальчика были темные волосы, карие глаза, а также не очень светлая и не очень темная кожа.

Уникальная одежда мальчика

Что касается реконструкции тела подростка, то его одели в одежду, которая предположительно могла быть на нем при жизни. Этот наряд изготовила шведский археолог Хелена Гьерум.

"Мы решили, что у мальчика должна быть летняя одежда, поэтому на нем не теплая туника, он стоит босиком на берегу моря и держит удочку, ведь он был рыболовом", — говорит Гьерум.

[ + – ] Что касается реконструкции тела подростка, то его одели в одежду, которая предположительно могла быть на нем при жизни Фото: Live Science

Сама туника была изготовлена из шкуры лося, а пояс мальчика — из кожи лосося. Также у подростка на плече висит сумка, которую изготовили из шкуры оленя. Все останки этих животных были найдены в пещере. На шее у мальчика теперь висит ожерелье, которое было создано из позвонков лосося и его украшает морская ракушка.

Как уже писал Фокус, с помощью реконструкции лица ученые смогли раскрыть секрет древнего человека, который жил более 9 тысяч лет назад в Бразилии.