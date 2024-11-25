Художник с помощью ИИ реконструировал лицо Девы Марии: она не такая, как на иконах (фото)

Мексиканский художник показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса Христа.

Художник с помощью ИИ создал достаточно реалистичное изображение Девы Марии, показав ее подростком с длинными черными волосами, карими глазами и более смуглым цветом лица, пишет DailyMail.

Лицо Девы Марии Гваделупской реконструировал художник Мигель Анхель Оманья Рохас из Мексики. Технология на основе ИИ потратила недели на анализ изображений Марии, изучая каждую деталь в ее образе.

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Автор реконструкции говорит, что результаты его работы позволяют "наконец-то увидеть, как самая известная женщина выглядела в реальной жизни".

Реконструкция лица Девы Марии Фото: Anahuac Encyclopedia

Несмотря на то, что Мария была из Среднего Востока, ее внешность изменили, чтобы она больше соответствовала европейскому образу.

"Мария является символом справедливости. В наши дни ее образ олицетворяет людей, выступающих против угнетения", — говорит писатель Пэт Мора.

Образ Девы Марии не похож на те, что изображены на иконах Фото: Anahuac Encyclopedia

Христиане верят, что образ Марии чудесным образом появился на плаще ацтека Хуана Диего, обратившегося в христианство. Эта реликвия до сих пор выставлена на всеобщее обозрение в базилике Богоматери Гваделупской в ​​Мехико. Именно на этом изображении была основана последняя реконструкция лица Девы Марии.

Система искусственно интеллекта смогла идентифицировать ключевые особенности лица Марии, такие как структуру лица, тон кожи и остальное, чтобы воссоздать реалистичный снимок. Далее ИИ использовал предварительные модели, которым был обучен на больших наборах человеческих лица и данных об их телах.

Автор реконструкции использовал в своей работе базу данных с реальными человеческими чертами, чтобы ИИ нашел соответствия, а затем синтезировал реалистичное изображение.

В конце коже и волосам Марии были добавлены реалистичные текстуры, что оживило образ.

"Это самое приближенное изображение, которое смог сделать искусственный интеллект", — подытожил Оманья Рохас.

Напомним, создана реконструкция лица "одинокого мальчика" с необычной головой. Ученые также создали полную реконструкцию тела подростка, останки которого обнаружили еще более 100 лет назад в одной из пещер в Норвегии.