Древнеегипетская красотка: ученые реконструировали лицо бабушки Тутанхамона (видео)

Художник, основываясь на мумифицированных останках, воссоздал образ супруги египетского фараона Аменхотепа III.

Художник реконструировал лицо египетской царицы Тии, которая приходилась родной бабушкой Тутанхамону. Для реконструкции были использованы 3400-летние мумифицированные останки царицы, пишет DailyMail.

На снимке мумии были добавлены такие черты лица, как глаза, нос и рот, а также ей дорисовали волосы, брови, ресницы и даже веснушки. В итоге получилась красивая женщина с темным, вьющимися волосами, большими карими глазами, ртом в форме сердечка и смуглым цветом лица.

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Царица Тия была Великой супругой египетского фараона Аменхотепа III, который правил с 1390 по 53 гг. до н. э. Она стала матерью Аменхотепа IV, и оставалась важной фигурой в египетской королевской семье даже после того, как ее сын взошел на трон.

Аменхотеп IV стал отцом Тутанхамона, или мальчика-царя, который правил с 1332 по 1323 год до н. э. Он взошел на престол в возрасте всего 8 лет.

Мумия царицы Тии была найдена в 1898 году в гробнице Аменхотепа II в Долине царей, но только в 2010 году удалось подтвердить ее личность с помощью анализа ДНК.

На видео, которое опубликовал художник, видно, как изображения останков древнеегипетской царицы преображаются и в прямом смысле оживают. Начинается видео с помещения глаз в пустые глазницы мумии, наращивается кожа вокруг век, а затем появляется нос, который соответствует оставшейся кости.

Также "ожившей" мумии добавили вьющиеся каштановые волосы.

В реконструкцию была включена и мумифицированная рука царицы, которая покоилась на ее груди. На руке появилась кожа и ногти на пальцах.

Известно, что царица Тия была дочерью Юйи, командующего египетской колесницей, а также египтянки по имени Туйя. Она не была королевской крови, но тем не менее фараон отдавал предпочтение Тие среди своих многочисленных жен и даже вовлекал ее в государственные дела.

В некоторых официальных документах даже появлялось ее имя наравне с именем фараона.

Напомним, художник с помощью ИИ реконструировал лицо Девы Марии. Мексиканский художник показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса Христа.