Створено реконструкцію обличчя одного з найвидатніших фараонів Стародавнього Єгипту: чим він знаменитий (фото)

Попри те, що Аменхотеп III є одним із найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту, його мумія є однією з найбільш погано збережених.

Фараон Аменхотеп III правив за часів одного з найбільших періодів розквіту Стародавнього Єгипту. Його правління принесло мир і процвітання країні, хоча фараон правив лише майже 40 років. За Аменхотепа III було побудовано деякі з найзнаменитіших храмових комплексів та інших величних споруд, було створено багато пам'яток, скульптур і витворів мистецтва, які й досі дивують своєю красою. Через майже 3350 років після смерті фараона Аменхотепа III, вчені створили реконструкцію його обличчя. Хоча це було не так просто. Результати роботи були опубліковані в журналі Clinical Anatomy, пише IFLScience.

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Фараон Стародавнього Єгипту Аменхотеп III правив країною приблизно з 1388 до 1351 року до н. е. Він був представником XVIII династії єгипетських фараонів і його оголосили спадкоємцем престолу ще за життя батька фараона Тутмоса IV, коли йому було, як вважається, менше 10 років. З огляду на те, що Аменхотеп III народився приблизно 1400 року до н. е., фараоном він став у 12 років.

Статуя Аменхотепа III з його дружиною царицею Тією та їхньою донькою Хенуттанеб Фото: Wikipedia

Під час правління Аменхотепа III було збудовано основну частину храмового комплексу в Луксорі, а також численні неймовірні споруди у Фівах і Мемфісі. Однією з найвідоміших пам'яток, які були створені на честь Аменхотепа III, був Поминальний храм Аменхотепа III у Фівах, розташований на іншому боці Нілу, навпроти Луксора. Храм не зберігся, але зниклу перлину давньоєгипетського будівництва досі охороняють дві величезні статуї, відомі як Колоси Мемнона. Вчені вважають, що насправді ці статуї зображують самого фараона.

Колоси Мемнона Фото: Wikipedia

Хоча Аменхотепа III вважають одним із найвідоміших і добре вивчених фараонів Стародавнього Єгипту, його мумія перебуває в жалюгідному стані. Її виявили в потаємній частині гробниці діда Аменхотепа III фараона Аменхотепа II. Мумія була сильно пошкоджена грабіжниками гробниць, а також постраждала через вологість за тисячі років. Вважається, що фараон Аменхотеп III помер у віці 45-50 років, але точний вік на момент смерті невідомий, адже досі точна дата народження фараона не встановлена. Вищезазначена дата є лише приблизною.

Через сильне пошкодження мумії, автори реконструкції обличчя фараона не змогли зробити точні висновки про те, який був зовнішній вигляд за життя у правителя Стародавнього Єгипту. Складнощі вченим додало і те, що Аменхотепа III не забальзамували традиційним способом. Замість цього тіло піддали своєрідному процесу муміфікації. За словами авторів дослідження, тіло спочатку висушили, вийняли нутрощі та покрили кількома шарами смоли. Так мумія стала більше схожа на статую, а не звичайну мумію.

Учені створили другу реконструкцію обличчя Аменхотепа III, яка є більш вільним трактуванням наявної інформації Фото: IFLS

Для того, щоб максимально точно відтворити зовнішній вигляд фараона Аменхотепа III, вчені використовували записи, зроблені австралійським вченим Графтоном Смітом, який вперше вивчив мумію 1905 року. Водночас вчені з'ясували, що довжина черепа була виміряна неправильно і становить 17,4 см, а не 19,4 см.

Але вимірювання відстані між очима Аменхотепа III, розмірів його очних ямок, ширини носа і багатьох інших ключових характеристик дали змогу авторам дослідження створити максимально точну модель черепа фараона. Після цього вони використовували дані томографії живих людей, щоб відтворити м'які тканини на обличчі.

Науковці достеменно не знають, яку зачіску носив за життя Аменхотеп III, а також якого кольору була шкіра фараона та форма очей. Тому створена реконструкція обличчя Аменхотепа III показує його зображення без волосся, із заплющеними очима і в сірому кольорі.

Створена реконструкція обличчя Аменхотепа III показує його зображення без волосся, із заплющеними очима і в сірому кольорі Фото: IFLS

Водночас науковці створили й другу реконструкцію обличчя, яка є більш вільним трактуванням наявної інформації. На цьому зображенні фараон має волосся, очі його відкриті, а також науковці додали йому одяг, який носили фараони майже 3400 років тому.

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