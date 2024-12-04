Впервые за 1700 лет: ученые показали, как выглядел Санта Клаус (фото)

При реконструкции внешнего вида ученые взяли за основу останки черепа и словесные описания святого Николая Мирликийского.

Сложно представить рождественские и новогодние праздники без Санта Клауса. Его прообразом считается святой Николай Мирликийский, который умер в 343 году. Впервые за 1700 лет ученым удалось показать, как он выглядит, пишет Mirror.

Как сейчас выглядит Санта Клаус

Отмечается, что не сохранилось ни одного прижизненного изображения этого святого. Его описывали как дедушку, который наказывал непослушных детей и награждал тех, кто вел себя хорошо, подарками. По словам ученых, известный современный образ Санта-Клауса основывается на иллюстрации Томаса Наста для журнала Harper's Weekly в начале 1863 года.

Также ученые рассказывают, что Николай Мирликийский был епископом, который жил в первые века христианства. Он жил по учению Иисуса Христа и защищал их, даже рискуя своей жизнью.

"Он бросил вызов властям, включая римского императора, за этот выбор. Он помогал нуждающимся настолько часто и эффективно, что когда люди искали символ доброты на Рождество, вдохновение приходило от него. Его помнят не только христиане, а все народы", — рассказал эксперт по жизни святых Хос Луис Лира.

Изображение Святого Николая XIII века из монастыря Святой Екатерины, Египет

По словам ведущего автора исследования Цицеро Мораеса, лицо у святого было сильным, нежным и одновременно широким.

"Череп имеет очень крепкий вид, создавая сильное лицо, потому что его размеры по горизонтальной оси больше среднего. Это привело к "широкому лицу", что удивительно согласуется со стихотворением 1823 года. Эта характеристика в сочетании с густой бородой очень напоминает фигуру, которую мы представляем, когда думаем о Санта-Клаусе", — добавил он.

Для восстановления лица Николая Мирликийского использовали данные, собранные в 1950-х годах. Сначала на базе этих данных его череп был реконструирован с помощью 3D-технологий.

Реконструкция черепа Санта Клауса

Результатом стали два набора изображений: одно в оттенках серого, а другое художественное — с добавлением таких черт, как борода и одежда, вдохновленный иконографией Святого Николая. Однако останки святого раскрывают не только его лицо.

"По-видимому, он страдал от тяжелого хронического артрита в позвоночнике и тазу, а на его черепе было обнаружено утолщение костей, которое могло вызывать частые головные боли. Согласно этому источнику, его рацион в основном состоял из растительной пищи", — отмечает друг Цицеро Мораес.

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