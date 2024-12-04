Вперше за 1 700 років: вчені показали, який вигляд мав Санта Клаус (фото)

Під час реконструкції зовнішнього вигляду вчені взяли за основу останки черепа та словесні описи Святого Миколи Мирлікійського.

Складно уявити різдвяні та новорічні свята без Санта Клауса. Його праобразом вважається Святий Микола Мирлікійський, який помер в 343 році. Вперше за 1 700 років вченим вдалося показати, який він мав вигляд, пише Mirror.

Як зараз виглядає Санта Клаус

Зазначається, що не збереглося жодного прижиттєвого зображення цього святого. Його описували як дідуся, який карав неслухняних дітей та нагороджував тих, хто поводився добре, подарунками. За словами вчених, відомий сучасний образ Санта-Клауса ґрунтується на ілюстрації Томаса Наста для журналу Harper's Weekly на початку 1863 року.

Також вчені розповідають, що Микола Мирлікійський був єпископом, який жив у перші століття християнства. Він жив за вченням Ісуса Христа та захищав їх, навіть ризикуючи своїм життям.

"Він кинув виклик владі, включно з римським імператором, за цей вибір. Він допомагав нужденним настільки часто й ефективно, що коли люди шукали символ доброти на Різдво, натхнення приходило від нього. Його пам'ятають не тільки християни, а всі народи", — розповів експерт із життя святих Хос Луїс Ліра.

Зображення Святого Миколая XIII століття з монастиря Святої Катерини, Єгипет

За словами провідного автора дослідження Цицеро Мораєса, обличчя у святого було сильним, ніжним та водночас широким.

"Череп має дуже міцний вигляд, створюючи сильне обличчя, тому що його розміри по горизонтальній осі більші від середнього. Це спричинило "широке обличчя", що дивно узгоджується з віршем 1823 року. Ця характеристика у поєднанні з густою бородою дуже нагадує постать, яку ми уявляємо, коли думаємо про Санта-Клауса", — додав він.

Для відновлення обличчя Миколи Мирлікійського використали дані, зібрані в 1950-х роках. Спочатку на базі цих даних його череп був реконструйований за допомогою 3D-технологій.

Реконструкция черепа Санта Клауса

Результатом стали два набори зображень: одне у відтінках сірого, а інше — художнє, з додаванням таких рис, як борода та одяг, натхненний іконографією Святого Миколая. Проте останки святого розкривають не лише його обличчя.

"Мабуть, він страждав від важкого хронічного артриту в хребті та тазі, а на його черепі було виявлено потовщення кісток, яке могло викликати часті головні болі. Згідно з цим джерелом, його раціон здебільшого складався з рослинної їжі", — зазначає один Цицеро Мораєс.

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