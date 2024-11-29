Можна переплутати зі справжньою: на що звернути увагу під час вибору штучної ялинки

Вибираючи штучну ялинку, обов'язково слід потурбуватися не тільки про зовнішній вигляд, а й про якість матеріалів і пожежну безпеку.

Не за горами різдвяні та новорічні свята, тож більшість людей будуть зайняті вибором ялинки. Для деяких штучне дерево — чудова альтернатива живій, адже служить вона довше, не осипається і має гарний вигляд. Фокус вирішив поділитися, на що звернути увагу під час вибору головної зимової прикраси.

Загалом до переваг штучного дерева належать:

дизайн — можна вибрати штучну ялинку будь-якого розміру та кольору;

довговічність, адже якісна штучна ялинка може прослужити 10-15 років;

легкість у догляді та чистота оселі, адже штучну ялинку можна легко мити, а голки зі штучної ялинки не обсипаються, та й прибирання у свята не доведеться робити щоденно;

збереження природних ресурсів.

На що звернути увагу під час вибору ялинки

Основним критерієм її вибору має бути матеріал виготовлення. Ялинки можуть бути:

з ПВХ-плівки — менш якісний, та дешевший матеріал;

ялинка з поліпропілену максимально точно імітує живе дерево, а за правильного використання прослужить такий виріб десятки років.

Також слід звернути увагу на конструкцію гілок: у деяких їх можна регулювати, а інші мають фіксовану форму. Якщо важлива можливість налаштувати форму гілок — варто обирати моделі з гнучкими гілками.

Як підібрати розмір штучної ялинки

Розмір ялинки має відповідати розміру житла. Також слід врахувати її ширину, місце для декорацій та верхівки. Ялинки бувають:

маленькі — розміром до 150 см. Вони чудово підходять для невеликих приміщень або дитячих кімнат, їх також зручно ставити на столи чи підставки.

середні ялинки розміром 150-210 см є найпопулярнішими для звичайних квартир. Вони мають гарний вигляд і не займають надто багато місця;

великі ялинки від 210 см — чудовий вибір для просторих приміщень. Вони додають справжньої святкової атмосфери, але потребують більше простору.

Вибираючи ялинку, слід також звернути увагу на:

пожежну безпеку, адже модель має бути стійкою до нагрівання, витримувати високі температури та не займатися. Якісні ялинки обробляються вогнетривкими розчинами;

відсутність різкого стороннього запаху – пластмаси або синтетичних засобів. В іншому разі це означає, що матеріал ялинки не є екологічно чистим;

хвоя має бути надійно закріплена на гілках. Щоб перевірити на міцність кріплення голок, проведіть по них проти напрямку хвої, посмикайте за неї: голки не повинні обсипатися або залишатися в руці, а після всього – швидко набути свого початкового положення.

Яку обрати підставку для ялинки

Найкраще підійдуть металеві підставки — вони стійкі, витримують навіть важкі ялинки та не деформуються. Пластикові підставки дешевші, але менш надійні. Також варто звернути увагу на підставки з гумовими накладками — вони допоможуть запобігти ковзанню на підлозі й захистять поверхню від подряпин.

Раніше Фокус розповідав, чому на Різдво ставлять ялинку. Виявляється, магічні властивості приписували дереву ще язичники.

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