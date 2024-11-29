Можно перепутать с настоящей: на что обратить внимание при выборе искусственной елки

При выборе искусственной елки обязательно следует позаботиться не только о внешнем виде, но и о качестве материалов и пожарной безопасности.

Не за горами рождественские и новогодние праздники и большинство людей будут заняты выбором елки. Для некоторых искусственное дерево — прекрасная альтернатива живой, ведь служит она дольше, не осыпается и имеет красивый вид. Фокус решил поделиться, на что обратить внимание при выборе главного зимнего украшения.

В общем к преимуществам искусственного дерева относят:

дизайн — можно выбрать искусственную елку любого размера и цвета;

долговечность, ведь качественная искусственная елка может прослужить 10-15 лет;

легкость в уходе и чистота дома, ведь искусственную елку можно легко мыть, а иглы с искусственной елки не осыпаются, и уборку в праздники не придется делать ежедневно;

сохранение природных ресурсов.

На что обратить внимание при выборе елки

Основным критерием ее выбора должен быть материал изготовления. Елки могут быть из дерева:

из ПВХ-пленки — менее качественный, но и более дешевый материал;

елка из полипропилена максимально точно имитирует живое дерево, а при правильном использовании прослужит такое изделие десятки лет.

Также следует обратить внимание на конструкцию веток: у некоторых их можно регулировать, а другие имеют фиксированную форму. Если важна возможность настроить форму ветвей — стоит выбирать модели с гибкими ветвями.

Как подобрать размер искусственной елки

Размер елки должен соответствовать размеру жилья. Также следует учесть ее ширину, место для декораций и верхушки. Елки бывают:

маленькие — размером до 150 см. Они прекрасно подходят для небольших помещений или детских комнат, их также удобно ставить на столы или подставки.

средние елки размером 150-210 см являются самыми популярными для обычных квартир. Они имеют красивый вид и не занимают слишком много места;

большие елки от 210 см — отличный выбор для просторных помещений. Они добавляют настоящей праздничной атмосферы, но требуют больше пространства.

При выборе елок следует также обратить внимание на:

пожарную безопасность, ведь модель должна быть устойчивой к нагреванию, выдерживать высокие температуры и не воспламеняться. Качественные елки обрабатываются огнеупорными растворами;

отсутствие резкого постороннего запаха — пластмассы или синтетических средств. В противном случае это означает, что материал елки не является экологически чистым;

хвоя должна быть надежно закреплена на ветвях. Чтобы проверить на прочность крепления иголок, проведите по ним против направления хвои, подергайте за нее: иголки не должны осыпаться или оставаться в руке, а после всего — быстро принять свое первоначальное положение.

Какую выбрать подставку для елки

Лучше всего подойдут металлические подставки — они устойчивы, выдерживают даже тяжелые елки и не деформируются. Пластиковые подставки дешевле, но менее надежны. Также стоит обратить внимание на подставки с резиновыми накладками — они предотвратят скольжение на полу и защитят поверхность от царапин.

Ранее Фокус рассказывал, почему на Рождество ставят елку. Оказывается, магические свойства приписывали дереву еще язычники.

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