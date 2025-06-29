Ученые обнаружили "принца-гоблина", который жил рядом с динозаврами 76 млн лет назад (фото)

Исследователи идентифицировали новый вид вымерших огромных ящериц, который получил название в честь персонажа из книги Джона Р. Р. Толкина “Хоббит”.

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Ранее неизвестный вид огромных ящериц жил рядом с динозаврами 76 млн лет назад. Палеонтологи пришли к выводу, что эта большая рептилия похожа на ныне живущих в США крупных ядовитых ящериц. Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science, пишет ScienceAlert.

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Новый вид вымерших ящериц получил название Bolg amondol, что означает в переводе с эльфийского языка, созданного писателем Дж. Р. Р. Толкином, "принц-гоблин с холмами на голове". Этот персонаж имеет костные выступы на голове. Большая древняя ящерица Bolg amondol также имела костные выступы на черепе, а сам внешний вид рептилии напомнил гоблина из книги "Хоббит". Поэтому новый вид получил такое название.

Череп и кости древней рептилии были обнаружены в штате Юта (США) еще в 2006 году, но только теперь палеонтологи полностью исследовали эти останки и описали новый вид. Останки древней ящерицы представляют собой очень фрагментарный скелет, но ученым было достаточно этой информации, чтобы идентифицировать новый вид и поместить его в его эволюционную линию.

Bolg amondol является представителем так называемых монстрозавров, клады ящериц, куда входит также известная американская ядовитая ящерица под названием жилатье (Heloderma suspectum). В англоязычной научной литературе эти ящерицы называются монстры Хила, в честь реки Хила в штате Аризона.

Ядовитая ящерица жилатье (Heloderma suspectum) Фото: Wikipedia

Эти рептилии обитают всего в нескольких штатах США, включая штата Юта. Ядовитые ящерицы могут вырастать до 50 сантиметров в длину, но, по оценкам ученых, древние ящерицы вида Bolg amondol высратали до 1 метра в длину, а может быть и больше. По словам палеонтологов, по современным стандартам ящериц это очень большая рептилия, которая по размеру больше похожа на степного варана.

Ученые оценили возраст останков древней ящерицы и пришли к выводу, что она жила примерно 76 млн лет назад, когда уже подходила к концу эпоха динозавров.

Сравнение размера ящерицы Bolg amondol и современной ящерицы жилатье Фото: ScienceAlert

Палеонтологи также выяснили, что ближайший родственник древней ящерицы был обнаружен в пустыне Гоби в Азии. Это значит, что динозавры были не единственными существами, которым удалось мигрировать через далекие континенты, которые когда-то были связаны.

Это открытие помогает заполнить некоторые пробелы в истории монстрозавров, а также пополняет список рептилий, которые делили планету со своими более знаменитыми родственниками, то есть динозаврами.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, насколько быстрыми были динозавры. В новом исследовании ученые ответили на этот вопрос, наблюдая за гонками цесарок.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили неизвестные виды кальмаров, которые жили 100 млн лет назад, в самом неожиданном месте.

Еще Фокус писал о том, что ученые создали реконструкцию лица женщины из Марго, которая жила в Европе 10 500 лет назад. Ученые создали потрясающую реконструкцию лица женщины, которая была охотником-собирателем, и жила на территории современной Бельгии в каменном веке.