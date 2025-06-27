Насколько быстрыми на самом деле были динозавры: подсказали гонки цесарок

Миллионы лет назад динозавры находились на верхушке пищевой цепи, но насколько быстрыми они были на самом деле? В новом исследовании ученые ответили на этот вопрос, наблюдая за гонками цесарок.

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За всю свою историю наша планета успела стать домом для невероятного количества жизни: некоторые виды процветают до сих пор, но другие давно вымерли. Все, что нам известно о давно вымерших видах — результат исследования окаменелостей. Но как понять, насколько быстрым на самом деле могло быть то или иное животное? Ученые, похоже, нашли выход, пишет IFLScience.

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Насколько быстро бегали динозавры?

Основной вопрос: насколько быстро мог бегать динозавр и как мы могли бы выяснить это? Один из методов заключается в изучении следовых дорожек и использовании их измерений для математического расчета. Однако в новом исследовании ученые использовали другой метод, обратив внимание на то, что можно найти в природе — к цесаркам.

Цесарки — особенные птицы, расхаживающие в дикой природе, но они, по словам ученых, также являются хорошей заменой динозавров, когда речь идет о научных исследованиях. В ходе исследования ученые использовали рогатых цесарок (Numida meleagris) и заставили их бегать по грязи разной консистенции.

Далее команда использовала фотограмметрию для захвата полученных следовых дорожек и сравнила измеренную скорость со скоростью, которую они получили, используя те же расчеты, что исторически использовались для определения скорости следов динозавров.

Следы динозавров на самом деле не помогают понять, с какой скоростьбю они двигались Фото: Flickr

Динозавры — более медлительны, чем считалось

Результаты исследования показали, что цесарки двигались значительно медленнее в реальной жизни, в сравнении с тем, что показывали расчеты следовых дорожек. Исследование также показало, что птицы могли двигаться с существенно разной скоростью, оставляя при этом примерно одинаковое расстояние между следами. Это указывает на то, что длина шага на самом деле не является хорошим индикатором ускорения или замедления.

К слову, это не первый раз, когда ученые заставляют цесарок бегать, чтобы оценить скорость динозавров. В последний раз ученые заставили птиц бегать на беговой дорожке. В этом исследовании скорости птиц были относительно близки к тем, которые были оценены расчетами следовой дорожки. Увы, в исследовании игнорировалась одна простая деталь — древние динозавры вовсе не бегали по беговым дорожкам.

В новом исследовании ученые считают, что большие различия в скорости, вероятно, связаны с тем, что походка животного менее устойчива при беге по вязкой грязи. Учитывая, что для того, чтобы оставить следы, вам нужен вязкий субстрат, похоже, что те же самые расхождения между скоростью следовой дорожки и скоростью животного, вероятно, применимы и к динозаврам. Простыми словами, все указывает на то, что динозавры, похоже, были более медлительны, чем считалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, откуда палеонтологи знают, как выглядят динозавры.