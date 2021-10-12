Ученые рассказали, откуда палеонтологи знают, как выглядят динозавры

Палеохудожники создают изображения динозавров не только на основе костей, перьев и кусочков кожи, но и благодаря хорошо обоснованным догадкам.

Никто никогда не видел динозавров в реальной жизни, но все же их образы постоянно мелькают перед нами на рисунках художников, в кино и мультфильмах, пишет Popular Science.

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Специалисты, называемые палеохудожниками действительно основывают свои изображения на неопровержимых доказательствах (костях, перьях и кусочках кожи), но так же часто и на хорошо обоснованных догадках.

Возможно, мы никогда не узнаем, как именно выглядел тираннозавр рекс и другие доисторические существа, такие как микрорапторы, но вот как выглядят современные родственники этих вымерших зверей мы спокойно можем наблюдать хоть каждый день.

Поза

[ + – ] Изображение тираннозавра рекса глазами художника.

То, как суставы соединяются друг с другом, определяет позу динозавров. Специалисты сопоставляют скелеты вымерших животных с тем, как стоят и ходят птицы с рептилиями.

Используя эти методы, ученые пришли к выводу, что тираннозавр рекс держал позвоночник горизонтально. Это означает, что его хвост размещался прямо назад, а не волочился, как это изображалось до 70-х годов.

Мышцы и жир

[ + – ] Изображение тираннозавра рекса глазами художника.

Как и рептилии, динозавры не имели много жира в организме, поэтому они выглядели довольно мускулистыми.

Чтобы определить, насколько коренастым или стройным нужно изобразить тот или иной вид, палеонтологи чаще всего смотрят на те же группы мышц, что и у птиц.

Однако иногда у исследователей есть эволюционная необходимость для того, чтобы сделать ту или иную часть тела более мощной. Например, тираннозавр рекс убивал добычу лишь с помощью своей челюсти, прокусывая кости. Поэтому он чаще всего изображается с массивной шеей.

Голова

[ + – ] Скульптура тираннозавра рекса.

Гладкие, зубастые черепа тираннозавров очень похожи на черепа рептилий. Но в отличие от крокодилов или аллигаторов, динозавры были наземными существами, поэтому им требовалось удерживать влагу во рту, чтобы не умереть от обезвоживания. Вот почему на некоторых изображениях у динозавров имеются губы, похожие на губы ящериц.

Изучение глаз некоторых современных животных помогает художникам изображать глаза вымерших хищников.

Конечности

[ + – ] Скелет тираннозавра рекса.

Скелет животных может указывать на то, как двигались конечности древних хищников. Например, тираннозавра рекса обычно изображали с опущенными лапами, так, будто он играл на пианино, но анализ 2018 года плеч индюка и аллигатора определил, что их лапы были повернуты внутрь.

Кожа

[ + – ] Изображение тираннозавра рекса глазами художника.

Мягкие ткани динозавров, как правило, не сохраняются под землей, но иногда ученым везет. Так, к примеру, небольшой кусочек окаменевшей кожи тираннозавра рекса, найденный в Монтане, позволил художникам сделать оттиск текстуры и использовать ее для изображения остальных частей тела.

Раскрашивать динозавров еще сложнее, эксперты больше ориентируются на окружающую среду, чем на летопись окаменелостей.

Так, например, тираннозавр рекс жил в полуболотистых районах и поймах, поэтому у него, скорее всего, была коричневато-зеленоватая пятнистая кожа, чтобы сливаться с окружающей средой.