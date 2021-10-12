Ученые рассказали, откуда палеонтологи знают, как выглядят динозавры
Палеохудожники создают изображения динозавров не только на основе костей, перьев и кусочков кожи, но и благодаря хорошо обоснованным догадкам.
Никто никогда не видел динозавров в реальной жизни, но все же их образы постоянно мелькают перед нами на рисунках художников, в кино и мультфильмах, пишет Popular Science.
Специалисты, называемые палеохудожниками действительно основывают свои изображения на неопровержимых доказательствах (костях, перьях и кусочках кожи), но так же часто и на хорошо обоснованных догадках.
Возможно, мы никогда не узнаем, как именно выглядел тираннозавр рекс и другие доисторические существа, такие как микрорапторы, но вот как выглядят современные родственники этих вымерших зверей мы спокойно можем наблюдать хоть каждый день.
Поза
То, как суставы соединяются друг с другом, определяет позу динозавров. Специалисты сопоставляют скелеты вымерших животных с тем, как стоят и ходят птицы с рептилиями.
Используя эти методы, ученые пришли к выводу, что тираннозавр рекс держал позвоночник горизонтально. Это означает, что его хвост размещался прямо назад, а не волочился, как это изображалось до 70-х годов.
Мышцы и жир
Как и рептилии, динозавры не имели много жира в организме, поэтому они выглядели довольно мускулистыми.
Чтобы определить, насколько коренастым или стройным нужно изобразить тот или иной вид, палеонтологи чаще всего смотрят на те же группы мышц, что и у птиц.
Однако иногда у исследователей есть эволюционная необходимость для того, чтобы сделать ту или иную часть тела более мощной. Например, тираннозавр рекс убивал добычу лишь с помощью своей челюсти, прокусывая кости. Поэтому он чаще всего изображается с массивной шеей.
Голова
Гладкие, зубастые черепа тираннозавров очень похожи на черепа рептилий. Но в отличие от крокодилов или аллигаторов, динозавры были наземными существами, поэтому им требовалось удерживать влагу во рту, чтобы не умереть от обезвоживания. Вот почему на некоторых изображениях у динозавров имеются губы, похожие на губы ящериц.
Изучение глаз некоторых современных животных помогает художникам изображать глаза вымерших хищников.
Конечности
Скелет животных может указывать на то, как двигались конечности древних хищников. Например, тираннозавра рекса обычно изображали с опущенными лапами, так, будто он играл на пианино, но анализ 2018 года плеч индюка и аллигатора определил, что их лапы были повернуты внутрь.
Кожа
Мягкие ткани динозавров, как правило, не сохраняются под землей, но иногда ученым везет. Так, к примеру, небольшой кусочек окаменевшей кожи тираннозавра рекса, найденный в Монтане, позволил художникам сделать оттиск текстуры и использовать ее для изображения остальных частей тела.
Раскрашивать динозавров еще сложнее, эксперты больше ориентируются на окружающую среду, чем на летопись окаменелостей.
Так, например, тираннозавр рекс жил в полуболотистых районах и поймах, поэтому у него, скорее всего, была коричневато-зеленоватая пятнистая кожа, чтобы сливаться с окружающей средой.