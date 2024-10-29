Врачи предупредили об опасном совете по уходу за кожей: что не так с антибактериальным мылом

Люди постоянно ищут новые способы эффективного ухода за своей кожей, что является нормальным явлением. Однако врачи предупредили, что в попытках довести его до идеала, многие авторы на платформе TikTok зашли слишком далеко, используя опасные вещества.

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Безрецептурные антибактериальные очищающие средства, содержащие глюконат хлоргексидина (ГХГ), завоевали популярность на TikTok благодаря утверждениям некоторых людей о том, что они борются с проблемами кожи — от неприятного запаха до прыщей на спине. Изначально разработанные для предхирургической подготовки кожи, эти мощные очищающие средства эффективно уничтожают микробы, которые могут вызывать определенные дерматологические проблемы, однако эти средства несут в себе огромный риск для нашего здоровья, о котором авторы видео предпочитают умалчивать, пишет Wirecutter.

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Эксперты предупреждают, что средства на основе ГХГ несут в себе риск, включая возможные высыпания, ослабление защитных свойств кожи и редкие, но серьезные реакции, такие как анафилактический шок. Как отметил доктор Данило К. Дель Кампо, дерматолог и член Американской академии дерматологии, пациенты часто сообщают, что состояние их кожи ухудшается после следования подобным трендам TikTok, что отчтеливо показывает потенциальные недостатки использования таких сильных антибактериальных средств в повседневном уходе за кожей.

Антибактериальные очищающие средства уже давно подвергаются тщательному изучению с точки зрения их безопасности и эффективности. Так, триклозан, некогда распространенный ингредиент, был запрещен FDA еще в 2017 году из-за опасений по поводу нарушения работы щитовидной железы и отсутствия четкой пользы для здоровья. На смену триклозану пришел хлорид бензалкония, который эффективен против бактерий, грибков и вирусов, но по-прежнему представляет риск для здоровья кожи.

ГХГ-средство обычно связывается с внешним слоем кожи и продолжает свое антимикробное действие в течение шести часов. Такое длительное действие может быть уместно в медицинских учреждениях, но для ежедневного использования оно слишком жесткое и может привести к сокращению количества полезных бактерий в коже, как объяснила доктор Энн Чапас, другой дерматолог. Длительное применение может усугубить такие заболевания, как акне или фолликулит, а не решить их.

Дерматологи предлагают более щадящие альтернативы, такие как перекись бензоила и салициловая кислота, для лечения распространенных проблем кожи. Эти ингредиенты широко доступны в безрецептурных средствах и были тщательно изучены для лечения акне, не способствуя развитию лекарственной устойчивости. Салициловая кислота мягко отшелушивает кожу, снижая риск возникновения акне, а хлорноватистая кислота обладает дезинфицирующими свойствами, не нарушая микробиом кожи. Эти альтернативы позволяют людям решать конкретные проблемы кожи, не рискуя получить побочные эффекты, связанные с тяжелыми антибактериальными средствами.

Тем, кто рассматривает очищающие средства с ГХГ, дерматологи рекомендуют использовать их только под руководством специалиста при таких специфических заболеваниях, как тяжелые кистозные акне или гнойный гидраденит. Включение ГХГ в ежедневный режим без рекомендации врача может принести больше вреда, чем пользы. Как подчеркнула доктор Чапас, эти средства не подходят для постоянного ухода за кожей без контроля специалиста, поскольку неправильное их использование может ухудшить или спровоцировать осложненное состояние кожи, а не облегчить его.

Хотя мыло и вода остаются эффективным средством ежедневной гигиены, многие люди не умеют правильно их использовать, считают эксперты. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют выдерживать мыло не менее 20 секунд, чтобы обеспечить эффективное удаление бактерий. Однако исследования показывают, что большинство людей моют руки в среднем только шесть секунд. Когда мыло и вода недоступны, ученые и эксперты рекомендуют дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе, а не антибактериальные средства для мытья, содержащие бензалкония хлорид или ГХГ.

Ранее Фокус показывал пример, на котором видно, что происходит с кожей, если ее не защищать от солнечных лучей. Неправильная защита от солнца или ее отсутствие может привести к повышенному риску рака кожи, ее обесцвечиванию, включая пигментные пятна, гиперпигментации, веснушкам и морщинам.

А также Фокус рассказывал о том, на что следует обратить внимание при самодиагностике заболеваний кожи. Рак кожи это скрытый смертельно опасный недуг, умеющем появляться на любом участке человеческого тела, от неприметных подошв ног до потайных углублений под ногтями.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.