Лікарі попередили про небезпечну пораду з догляду за шкірою: що не так з антибактеріальним милом

Люди постійно шукають нові способи ефективного догляду за своєю шкірою, що є нормальним явищем. Однак лікарі попередили, що в спробах довести його до ідеалу, багато авторів на платформі TikTok зайшли занадто далеко, використовуючи небезпечні речовини.

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Безрецептурні антибактеріальні очищувальні засоби, що містять глюконат хлоргексидину (ГХГ), завоювали популярність на TikTok завдяки твердженням деяких людей про те, що вони борються з проблемами шкіри — від неприємного запаху до прищів на спині. Спочатку розроблені для передхірургічної підготовки шкіри, ці потужні мийні засоби ефективно знищують мікроби, які можуть спричиняти певні дерматологічні проблеми, однак ці засоби несуть у собі величезний ризик для нашого здоров'я, про який автори відео вважають за краще замовчувати, пише Wirecutter.

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Експерти попереджають, що засоби на основі ГХГ несуть у собі ризик, включно з можливими висипаннями, ослабленням захисних властивостей шкіри і рідкісними, але серйозними реакціями, такими як анафілактичний шок. Як зазначив доктор Данило К. Дель Кампо, дерматолог і член Американської академії дерматології, пацієнти часто повідомляють, що стан їхньої шкіри погіршується після наслідування подібних трендів TikTok, що виразно показує потенційні недоліки використання таких сильних антибактеріальних засобів у повсякденному догляді за шкірою.

Антибактеріальні засоби для очищення вже давно піддаються ретельному вивченню з погляду їхньої безпеки та ефективності. Так, триклозан, колись поширений інгредієнт, був заборонений FDA ще 2017 року через побоювання з приводу порушення роботи щитоподібної залози та відсутності чіткої користі для здоров'я. На зміну триклозану прийшов хлорид бензалконію, який ефективний проти бактерій, грибків і вірусів, але, як і раніше, становить ризик для здоров'я шкіри.

ГХГ-засіб зазвичай зв'язується із зовнішнім шаром шкіри і продовжує свою антимікробну дію протягом шести годин. Така тривала дія може бути доречною в медичних установах, але для щоденного використання вона занадто жорстка і може призвести до скорочення кількості корисних бактерій у шкірі, як пояснила докторка Енн Чапас, інша дерматологиня. Тривале застосування може посилити такі захворювання, як акне або фолікуліт, а не вирішити їх.

Дерматологи пропонують більш щадні альтернативи, такі як перекис бензоїлу і саліцилова кислота, для лікування поширених проблем шкіри. Ці інгредієнти широко доступні в безрецептурних засобах і були ретельно вивчені для лікування акне, не сприяючи розвитку лікарської стійкості. Саліцилова кислота м'яко відлущує шкіру, знижуючи ризик виникнення акне, а хлорнуватиста кислота має дезінфікуючі властивості, не порушуючи мікробіом шкіри. Ці альтернативи дають змогу людям вирішувати конкретні проблеми шкіри, не ризикуючи отримати побічні ефекти, пов'язані з важкими антибактеріальними засобами.

Тим, хто розглядає очищувальні засоби з ГХГ, дерматологи рекомендують використовувати їх тільки під керівництвом фахівця при таких специфічних захворюваннях, як важкі кістозні акне або гнійний гідраденіт. Включення ГХГ у щоденний режим без рекомендації лікаря може принести більше шкоди, ніж користі. Як підкреслила докторка Чапас, ці засоби не підходять для постійного догляду за шкірою без контролю фахівця, оскільки неправильне їх використання може погіршити або спровокувати ускладнений стан шкіри, а не полегшити його.

Хоча мило і вода залишаються ефективним засобом щоденної гігієни, багато людей не вміють правильно їх використовувати, вважають експерти. Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) рекомендують витримувати мило не менше 20 секунд, щоб забезпечити ефективне видалення бактерій. Однак дослідження показують, що більшість людей миють руки в середньому лише шість секунд. Коли мило і вода недоступні, вчені та експерти рекомендують дезінфікуючі засоби для рук на спиртовій основі, а не антибактеріальні засоби для миття, що містять бензалконію хлорид або ГХГ.

Раніше Фокус показував приклад, на якому видно, що відбувається зі шкірою, якщо її не захищати від сонячних променів. Неправильний захист від сонця або його відсутність може призвести до підвищеного ризику раку шкіри, її знебарвлення, включно з пігментними плямами, гіперпігментації, ластовиння і зморшок.

А також Фокус розповідав про те, на що слід звернути увагу під час самодіагностики захворювань шкіри. Рак шкіри — це прихована смертельно небезпечна недуга, яка вміє з'являтися на будь-якій ділянці людського тіла, від непримітних підошов ніг до потаємних заглиблень під нігтями.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.