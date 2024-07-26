Наличие жира в двух местах повышает риск слабоумия и болезни Паркинсона

Исследователи нашли взаимосвязь с нейродегенеративными заболеваниями и наличием высокого уровня жира в определенных местах на теле.

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Люди с "пивными" животами и "крыльями бинго" – дряблые свисающие мышцы предплечья подвержены большему риску слабоумия и болезни Паркинсона, пишет Express.

Новое исследование показало, что люди с большим количеством жира в средней части тела или верхней части рук, больше остальных восприимчивы к нейродегенеративным заболеваниям.

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Так, люди с "крыльями бинго" на 18% чаще становятся жертвами нейродегенеративных заболеваний, а обладатели "пивного" живота на 13%. Результаты неутешительного исследования были опубликованы в научном журнале Neurology. Данные указывают на то, что сильные мышцы могут стать щитом от слабоумия и болезни Паркинсона.

"Нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, поражают более 60 млн человек во всем мире, и ожидается, что цифры будут расти вместе с тем, как будет стареть население", — говорит глава исследования профессор Хуан Сонг.

По его словам, исследование указывает на метод снижения риска путем улучшения состояния тела. Уменьшение жира на туловище и руках будут эффективнее способствовать здоровому развитию мышцы и защите от заболеваний, чем общий контроль веса.

В проведенном исследовании принял участие 412 691 британец, их средний возраст составлял 56 лет. Наблюдения за участниками велись в среднем в течение девяти лет. Изначально у участников измерили размер талии и бедер, сила хвата, плотность костей, а также жировую и мышечную массу.

В ходе исследования у 8224 участников развились нейродегенеративные заболевания. В первую очередь речь шла о болезни Альцгеймера, а также других форм деменции и болезни Паркинсона.

У мужчин с высоким количеством жира на животе нейродегенеративные заболевания развивались со скоростью 3,38 на 1000 человеко-лет, в сравнении с 1,82 случаями на 1000 человеко-лет среди тех, у кого уровень жира был меньше. Среди женщин-участниц показатели составили 2,55 для высокого уровня и 1,39 для низкого уровня.

Сонг объясняет, что человеко-годы представляют как количество людей в исследовании, так и количество времени, которое каждый человек проводит в исследовании.

После корректировки других факторов, которые могут влиять на скорость заболевания, ученые пришли к выводу, что высокий уровень жира на животе на 13% увеличивает риск заболевания. Люди с высоким уровнем жира на руках на 18% чаще заболевают. А люди с высокой мышечной силой на 26% реже заболевают, чем те, у кого физическое состояние хуже.

Напомним, обнаружен новый тип болезни Альцгеймера. Недавно ученые обнаружили уникальных людей, которые каким-то образом смогли подавлять болезнь.