Наявність жиру у двох місцях підвищує ризик деменції та хвороби Паркінсона

Дослідники знайшли взаємозв'язок із нейродегенеративними захворюваннями та наявністю високого рівня жиру в певних місцях на тілі.

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Люди з "пивними" животами та "крилами бінго" — в'ялими звисаючими м'язами передпліччя — схильні до більшого ризику недоумства і хвороби Паркінсона, пише Express.

Нове дослідження показало, що люди з великою кількістю жиру в середній частині тіла або верхній частині рук, більше за інших сприйнятливі до нейродегенеративних захворювань.

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Так, люди з "крилами бінго" на 18% частіше стають жертвами нейродегенеративних захворювань, а власники "пивного" живота на 13%. Результати невтішного дослідження були опубліковані в науковому журналі Neurology. Дані вказують на те, що сильні м'язи можуть стати щитом від недоумства і хвороби Паркінсона.

"Нейродегенеративні захворювання, як-от хвороба Альцгеймера і Паркінсона, вражають понад 60 млн осіб у всьому світі, і очікується, що цифри зростатимуть разом із тим, як старітиме населення", — каже голова дослідження професор Хуан Сонг.

За його словами, дослідження вказує на метод зниження ризику шляхом поліпшення стану тіла. Зменшення жиру на тулубі та руках ефективніше сприятиме здоровому розвитку м'язів і захисту від захворювань, ніж загальний контроль ваги.

У проведеному дослідженні взяв участь 412 691 британець, їхній середній вік становив 56 років. Спостереження за учасниками велися в середньому протягом дев'яти років. Спочатку в учасників виміряли розмір талії та стегон, силу хвата, щільність кісток, а також жирову та м'язову масу.

Під час дослідження у 8224 учасників розвинулися нейродегенеративні захворювання. Насамперед йшлося про хворобу Альцгеймера, а також інші форми деменції та хворобу Паркінсона.

У чоловіків з високою кількістю жиру на животі нейродегенеративні захворювання розвивалися зі швидкістю 3,38 на 1000 людино-років, порівняно з 1,82 випадками на 1000 людино-років серед тих, у кого рівень жиру був меншим. Серед жінок-учасниць показники становили 2,55 для високого рівня і 1,39 для низького рівня.

Сонг пояснює, що людино-роки представляють як кількість людей у дослідженні, так і кількість часу, який кожна людина проводить у дослідженні.

Після коригування інших чинників, які можуть впливати на швидкість захворювання, вчені дійшли висновку, що високий рівень жиру на животі на 13% збільшує ризик захворювання. Люди з високим рівнем жиру на руках на 18% частіше хворіють. А люди з високою м'язовою силою на 26% рідше хворіють, ніж ті, у кого фізичний стан гірший.

Нагадаємо, виявлено новий тип хвороби Альцгеймера. Нещодавно вчені виявили унікальних людей, які якимось чином змогли пригнічувати хворобу.