Учені розповіли, звідки палеонтологи знають, як виглядають динозаври

Палеохудожники створюють зображення динозаврів не тільки на основі кісток, пір'я і шматочків шкіри, але й завдяки добре обґрунтованим припущенням.

Ніхто ніколи не бачив динозаврів у реальному житті, але все ж їхні образи постійно миготять перед нами на малюнках художників, у кіно і мультфільмах, пише Popular Science.

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Фахівці, звані палеохудожниками дійсно засновують свої зображення на неспростовних доказах (кістках, пір'ї і шматочках шкіри), але так само часто і на добре обґрунтованих припущеннях.

Можливо, ми ніколи не дізнаємося, як саме виглядав тиранозавр рекс та інші доісторичні істоти, такі як мікрораптори, але ось як виглядають сучасні родичі цих вимерлих звірів ми спокійно можемо спостерігати хоч кожен день.

Поза

[ + – ] Зображення тиранозавра рекса очима художника

Те, як суглоби з'єднуються один з одним, визначає позу динозаврів. Фахівці порівнюють скелети вимерлих тварин із тим, як стоять і ходять птахи з рептиліями.

Використовуючи ці методи, вчені дійшли висновку, що тиранозавр рекс тримав хребет горизонтально. Це означає, що його хвіст розміщувався прямо назад, а не волочився, як це зображувалося до 70-х років.

М'язи і жир

[ + – ] Зображення тиранозавра рекса очима художника

Як і рептилії, динозаври не мали багато жиру в організмі, тому вони виглядали досить мускулистими.

Щоб визначити, наскільки кремезним або струнким потрібно зобразити той чи інший вид, палеонтологи найчастіше дивляться на ті ж групи м'язів, що й у птахів.

Однак іноді в дослідників є еволюційна необхідність для того, щоб зробити ту чи іншу частину тіла більш потужною. Наприклад, тиранозавр рекс вбивав здобич лише за допомогою своєї щелепи, прокушуючи кістки. Тому він найчастіше зображується з масивною шиєю.

Голова

[ + – ] Скульптура тиранозавра рекса

Гладкі, зубасті черепи тиранозаврів дуже схожі на черепи рептилій. Але на відміну від крокодилів або алігаторів, динозаври були наземними істотами, тому їм потрібно утримувати вологу в роті, щоб не померти від зневоднення. Ось чому на деяких зображеннях у динозаврів є губи, схожі на губи ящірок.

Вивчення очей деяких сучасних тварин допомагає художникам зображувати очі вимерлих хижаків.

Кінцівки

[ + – ] Скелет тиранозавра рекса

Скелет тварин може вказувати на те, як рухалися кінцівки древніх хижаків. Наприклад, тиранозавра рекса зазвичай зображували з опущеними лапами, так, ніби він грав на піаніно, але аналіз 2018 року плечей індика й алігатора визначив, що їхні лапи були повернені всередину.

Шкіра

[ + – ] Зображення тиранозавра рекса очима художника

М'які тканини динозаврів, як правило, не зберігаються під землею, але іноді вченим таланить. Так, наприклад, невеликий шматочок скам'янілої шкіри тиранозавра рекса, знайдений в Монтані, дозволив художникам зробити відбиток текстури і використовувати її для зображення інших частин тіла.

Розфарбовувати динозаврів ще складніше, експерти більше орієнтуються на навколишнє середовище, ніж на літопис скам'янілостей.

Так, наприклад, тиранозавр рекс жив у напівболотистих районах і заплавах, тому в нього, швидше за все, була коричнево-зелена плямиста шкіра, щоб зливатися з навколишнім середовищем.