Полезен для, но не для всех: ученые рассказали, кому помогает рыбий жир при болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является масштабным бедствием, поражающим миллионы людей, которые ищут спасение от нее самыми разными способами. Недавно ученые рассмотрели один из них, являющийся приемом рыбьего жира, и рассказали кому он может помочь и при каких обстоятельствах.

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Клиническое исследование, проведенное в Орегонском университете здоровья и науки (OHSU), выявило потенциальную пользу добавок рыбьего жира для пожилых людей с генетическим риском развития болезни Альцгеймера. Ввиду неизлечимости заболевания, ученые считают, что их находка может оказать положительный эффект на ее развитие, пишет Knowridge.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, было направлено на людей с геном APOE4, который связан с повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Оно было направлено на изучение влияния рыбьего жира на работу мозга, особенно у людей с проблемами памяти.

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В исследовании приняли участие 102 человека в возрасте 75 лет и старше, все с низким уровнем омега-3 жирных кислот в крови. Участники были разделены на две группы: одна ежедневно получала добавки рыбьего жира, обогащенного омега-3, а другая — плацебо на основе соевых бобов. В начале и конце трехлетнего исследования была проведена МРТ головного мозга для оценки изменений в белом веществе, которые могут повышать риск развития деменции.

В целом, исследование не выявило статистически значимой пользы от приема рыбьего жира для общей популяции пожилых людей. Однако у носителей гена APOE4 добавки рыбьего жира, как оказалось, замедляют разрушение целостности клеток мозга. Линн Шинто, доктор медицинских наук, профессор неврологии OHSU и старший соавтор исследования, прокомментировала эти результаты так: "Я не думаю, что это будет вредно для них, но я бы не сказала, что есть острая необходимость принимать рыбий жир для профилактики деменции".

Результаты показали небольшое снижение прогрессирования поражения белого вещества как в группе рыбьего жира, так и в группе плацебо, но эта разница не была статистически значимой. Однако среди носителей APOE4 наблюдалось заметное снижение разрушения целостности нейронов в течение одного года после начала приема добавок рыбьего жира. Джин Боуман, директор клинических испытаний в Центре здоровья мозга МакКанса, выделила важность полученных результатов, отметив необходимость проведения более масштабных клинических исследований в более разнообразных группах населения. Хотя добавки рыбьего жира могут оказать влияние далеко не на всех пожилых людей, они все же могут принести пользу тем, кто имеет генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера, согласно полученным в ходе исследования результатам.

Однако ключевым этапом борьбы с болезнью является персонализированный подход к профилактике деменции. Согласно некоторым исследованиям неправильный образ жизни может увеличить риск развития болезни Альцгеймера, в то время как поддержание себя в тонусе и практикование здоровых привычек может стать благоприятным фактором.

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