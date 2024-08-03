Корисний для, але не для всіх: учені розповіли, кому допомагає риб'ячий жир у разі хвороби Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера є масштабним лихом, що вражає мільйони людей, які шукають порятунок від неї найрізноманітнішими способами. Нещодавно вчені розглянули один із них, що є прийомом риб'ячого жиру, і розповіли, кому він може допомогти і за яких обставин.

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Клінічне дослідження, проведене в Орегонському університеті здоров'я і науки (OHSU), виявило потенційну користь добавок риб'ячого жиру для літніх людей із генетичним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Зважаючи на невиліковність захворювання, вчені вважають, що їхня знахідка може мати позитивний ефект на її розвиток, пише Knowridge.

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Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open, було спрямоване на людей з геном APOE4, який пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Воно було спрямоване на вивчення впливу риб'ячого жиру на роботу мозку, особливо у людей з проблемами пам'яті.

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У дослідженні взяли участь 102 людини у віці 75 років і старше, всі з низьким рівнем омега-3 жирних кислот у крові. Учасники були розділені на дві групи: одна щодня отримувала добавки риб'ячого жиру, збагаченого омега-3, а інша — плацебо на основі соєвих бобів. На початку та наприкінці трирічного дослідження було проведено МРТ головного мозку для оцінки змін у білій речовині, які можуть підвищувати ризик розвитку деменції.

Загалом, дослідження не виявило статистично значущої користі від вживання риб'ячого жиру для загальної популяції літніх людей. Однак у носіїв гена APOE4 добавки риб'ячого жиру, як виявилося, уповільнюють руйнування цілісності клітин мозку. Лінн Шинто, доктор медичних наук, професор неврології OHSU і старший співавтор дослідження, прокоментувала ці результати так: "Я не думаю, що це буде шкідливо для них, але я б не сказала, що є нагальна потреба приймати риб'ячий жир для профілактики деменції".

Результати показали невелике зниження прогресування ураження білої речовини як у групі риб'ячого жиру, так і в групі плацебо, але ця різниця не була статистично значущою. Однак серед носіїв APOE4 спостерігалося помітне зниження руйнування цілісності нейронів протягом одного року після початку прийому добавок риб'ячого жиру. Джин Боуман, директор клінічних випробувань у Центрі здоров'я мозку МакКанса, підкреслила важливість отриманих результатів, наголосивши на необхідності проведення масштабніших клінічних досліджень у більш різноманітних групах населення. Хоча добавки риб'ячого жиру можуть вплинути далеко не на всіх літніх людей, вони все ж можуть бути корисними для тих, хто має генетичну схильність до хвороби Альцгеймера, згідно з отриманими під час дослідження результатами.

Однак ключовим етапом боротьби з хворобою є персоналізований підхід до профілактики деменції. Згідно з деякими дослідженнями неправильний спосіб життя може збільшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера, в той час як підтримання себе в тонусі та практикування здорових звичок може стати сприятливим фактором.

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