Наскільки швидкими насправді були динозаври: підказали перегони цесарок

Мільйони років тому динозаври перебували на верхівці харчового ланцюга, але наскільки швидкими вони були насправді? У новому дослідженні вчені відповіли на це запитання, спостерігаючи за перегонами цесарок.

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Наскільки швидко бігали динозаври?

Основне питання: наскільки швидко міг бігати динозавр і як ми могли б з'ясувати це? Один із методів полягає у вивченні слідових доріжок і використанні їхніх вимірювань для математичного розрахунку. Однак у новому дослідженні вчені використали інший метод, звернувши увагу на те, що можна знайти в природі — до цесарок.

Цесарки — особливі птахи, які ходять у дикій природі, але вони, за словами вчених, також є хорошою заміною динозаврів, коли йдеться про наукові дослідження. Під час дослідження вчені використовували рогатих цесарок (Numida meleagris) і змусили їх бігати по бруду різної консистенції.

Далі команда використовувала фотограмметрію для захоплення отриманих слідових доріжок і порівняла виміряну швидкість зі швидкістю, яку вони отримали, використовуючи ті самі розрахунки, що історично використовувалися для визначення швидкості слідів динозаврів.

Сліди динозаврів насправді не допомагають зрозуміти, з якою швидкістю вони рухалися Фото: Flickr

Динозаври — більш повільні, ніж вважалося

Результати дослідження показали, що цесарки рухалися значно повільніше в реальному житті, порівняно з тим, що показували розрахунки слідових доріжок. Дослідження також показало, що птахи могли рухатися з істотно різною швидкістю, залишаючи при цьому приблизно однакову відстань між слідами. Це вказує на те, що довжина кроку насправді не є гарним індикатором прискорення або уповільнення.

До слова, це не вперше, коли вчені змушують цесарок бігати, щоб оцінити швидкість динозаврів. Востаннє вчені змусили птахів бігати на біговій доріжці. У цьому дослідженні швидкості птахів були відносно близькі до тих, які були оцінені розрахунками слідової доріжки. На жаль, у дослідженні ігнорувалася одна проста деталь — стародавні динозаври зовсім не бігали по бігових доріжках.

У новому дослідженні вчені вважають, що великі відмінності у швидкості, ймовірно, пов'язані з тим, що хода тварини менш стійка під час бігу по в'язкому бруду. З огляду на те, що для того, щоб залишити сліди, вам потрібен в'язкий субстрат схоже що ті ж самі розбіжності між швидкістю слідової доріжки й швидкістю тварини, ймовірно, застосовні та до динозаврів. Простими словами, все вказує на те, що динозаври схоже були повільнішими, ніж вважалося раніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, звідки палеонтологи знають, який вигляд мають динозаври.