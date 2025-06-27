40 ранее неизвестных видов кальмаров обнаружили в самом неожиданном месте: им не менее 100 млн лет

Океан покрывает больше половины поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. Ученые только что обнаружили, что в открытом море эпохи динозавров водилось невероятное количество кальмаров — не менее 40 видов, о которых мы ничего не знали.

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В новом исследовании ученые использовали методику анализа окаменелостей. Запертых в кусках породы и обнаружили нечто неожиданное. Работа была проведена палеонтологами из Японии и Германии и обнаружила огромное количество окаменелых клювов головоногих моллюсков в породе возрастом не менее 100 миллионов лет, пишет Science Alert.

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Открытие древних видов кальмаров

В общей сложности ученые обнаружили 263 образца кальмаров и данные указывают на то, что среди них скрывалось 40 видов древних головоногих, о которых ранее не было известно. Это открытие показывает, насколько многочисленны были кальмары в меловом океане, хотя их окаменелые останки встречаются редко.

По словам первого автора исследования, палеобиолога Шина Икегами из Университета Хоккайдо, численность окаменелостей, обнаруженных учеными указывает на то, что древние кальмары, вероятно, преобладали в морях.

Размеры древних головоногих были такими же большими, как у рыб, и даже больше, чем у аммонитов, обнаруженных рядом с ними. Это указывает на то, что кальмары процветали как самые многочисленные пловцы древнего океана.

Некоторые из клювов кальмаров, найденных в образце породы Фото: Science

Как образуются окаменелости

Для образования окаменелостей, как правило, необходимы части тела, которые долго разлагаются — это необходимо, чтобы жесткий процесс окаменения успел пройти без разрушения останков. Именно поэтому большинство окаменелостей включаю кости, зубы, панцири и клешни. В то же время мягкие части тела требуют исключительных условий окаменения.

Кальмары, к сожалению, в основном состоят из мягких тканей. Единственным исключением является их твердый хитиновый клюв. Клювы кальмаров, которым удалось выжить в ископаемых летописях истории Земли, были бы жизненно важны для понимания того, как эти увлекательные головоногие моллюски появились на планете и развивались в течение 500 миллионов лет.

До этого исследования был найден только один окаменевший клюв кальмара. Однако многие мелкие морские окаменелости откладываются в беспорядочных скоплениях, которые трудно извлекать и изучать.

Схема того, как работает цифровая раскопка ископаемых

Кальмары в куске ископаемой породы

В новом исследовании ученые использовали метод, известный как шлифовальная томография: исследователи постоянно шлифуют образец породы, тонкий слой за слоем, по мере продвижения снимая каждый слой в высоком разрешении.

По мере продвижения сам образец разрушается, однако полученные изображения затем можно скомпилировать, чтобы получить внутренне содержимое породы в трех измерениях — в том числе и высокодетализированные трехмерные реконструкции окаменелостей в ней, которые обычно были бы доступны только в двухмерных срезах.

Ученые использовали эту технику для реконструкции куска ископаемой породы возрастом около 100 миллионов лет и обнаружили внутри плотное скопление остатков животных, среди которых выделялись клювы кальмаров.

Эти клювы были крошечными и тонкими, длиной от 1,23 до 19,32 миллиметров, со средней длиной 3,87 миллиметра, что составляет около 6% от размера единственного ранее известного ископаемого клюва кальмара. Ученые обнаружили, что минимальная толщина этих клювов всегда была менее 10 микрометров. По словам авторов исследования, их открытие показывает, что многочисленные клювы кальмаров скрыты в виде микроскопических ископаемых — поэтому, вероятно, их ранее не замечали.

Открытие также указывает на то, что биомасса кальмаров мелового периода намного превышала биомассу рыб и аммонитов, а диверсификация кальмаров, вероятно, резко возросла примерно 100 миллионов лет назад.

Это резко контрастирует с предыдущим предположением, что кальмары начали процветать на Земле только после массового вымирания, которое привело к концу эпохи динозавров, около 66 миллионов лет назад.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, какой кальмар является самым большим на Земле.