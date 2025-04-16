Гигантское морское чудище впервые засняли на камеру: 100 лет ему удавалось скрываться от глаз ученых

Гигантский кальмар был впервые открыт около века назад, однако с тех пор ученым так и не удалось запечатлеть его в естественной среде обитания. Теперь ученые засняли его передвижение на камеру — видео было снято на глубине более 6000 метров.

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Об этом пишет NPR.

Исследователи из Института океана имени Шмидта отмечают, что длина кальмара составляет около 30 сантиметров и он был замечен учеными на глубине более 6 000 метров в южной части Атлантического океана. Кадры были засняты подводным аппаратом, которым дистанционно управляла команда организации.

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По словам доцента Оклендского технологического университета, доктора Кэт Болстад, они с коллегами были весьма удивлены, когда заметили на видео молодого гигантского кальмара. В течение 100 лет, с момента открытия вида, ученые в основном сталкивались с представителями этого вида как с остатками добычи в желудках китов и морских птиц, а также как с хищниками выловленного клыкача.

Ученые считают, что ранее гигантским кальмарам удавалось скрываться от камер ученых, так как их большие, чувствительные глаза, вероятно, заставляют их избегать исследовательского оборудования, которое может быть слишком ярким и громким для жизни, скрывающейся под толщей воды. Иногда кальмары могут реагировать на угрозы, оставаясь максимально неподвижными, надеясь остаться незамеченными.

Из-за того, что представители этого вида весьма неуловимы, нам все еще слишком мало известно об их рационе, продолжительности жизни и репродуктивных особенностях. Многое из того, что известно, было получено от похожих видов. Но Болстад считает, что с помощью этих новых кадров ученые могут собрать больше информации о том, как ведут себя гигантские кальмары в начале своей жизни.

Хотя колоссальные кальмары вырастают довольно большими, их определяющие характеристики могут быть довольно тонкими, поэтому ученым требовалось более существенное изображение, чтобы подтвердить его идентичность.

По словам независимого ученого и эксперта по стеклянным кальмарам Аарона Эванса, он без труда идентифицировал вид, однако был весьма удивлен, когда услышал, что особь была заснята недалеко от Антарктиды, где обитают исключительно гигантские кальмары.

Отметим, что гигантские кальмары обитают в глубоком море недалеко от Антарктиды. Известно, что они могут достигать длины в 7 метров и весят около 500 килограммов, что делает их самыми тяжелыми известными беспозвоночными. Их щупальца оснащены крючками, которые помогают им ловить добычу и защищаться от хищников, таких как кашалоты.

Известно, что гигантские кальмары впервые были обнаружены в 1925 году, когда два их придатка были найдены в желудке кашалота. Важно отметить, что колоссальных кальмаров не следует путать с гигантскими кальмарами. Хотя гигантские кальмары длиннее, они не такие тяжелые.

Ранее Фокус писал о том, что кальмар-хлыст замечен в желобе Тонга на глубине 1000 м.