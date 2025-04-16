Гігантське морське чудовисько вперше зняли на камеру: 100 років йому вдавалося ховатися від очей учених

Гігантського кальмара було вперше відкрито близько століття тому, проте відтоді вченим так і не вдалося зафіксувати його в природному середовищі існування. Тепер вчені зняли його пересування на камеру — відео було знято на глибині понад 6000 метрів.

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Про це пише NPR.

Дослідники з Інституту океану імені Шмідта зазначають, що довжина кальмара становить близько 30 сантиметрів і його помітили вчені на глибині понад 6 000 метрів у південній частині Атлантичного океану. Кадри були зняті підводним апаратом, яким дистанційно керувала команда організації.

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За словами доцентки Оклендського технологічного університету, докторки Кет Болстад, вони з колегами були вельми здивовані, коли помітили на відео молодого гігантського кальмара. Протягом 100 років, з моменту відкриття виду, вчені здебільшого стикалися з представниками цього виду як із залишками здобичі в шлунках китів і морських птахів, а також як з хижаками виловленого іклача.

Вчені вважають, що раніше гігантським кальмарам вдавалося ховатися від камер вчених, оскільки їхні великі, чутливі очі, ймовірно, змушують їх уникати дослідницького обладнання, яке може бути занадто яскравим і гучним для життя, що ховається під товщею води. Іноді кальмари можуть реагувати на загрози, залишаючись максимально нерухомими, сподіваючись залишитися непоміченими.

Через те, що представники цього виду вельми невловні, нам все ще занадто мало відомо про їхній раціон, тривалість життя і репродуктивні особливості. Багато що з того, що відомо, було отримано від схожих видів. Але Болстад вважає, що за допомогою цих нових кадрів вчені можуть зібрати більше інформації про те, як поводяться гігантські кальмари на початку свого життя.

Хоча колосальні кальмари виростають доволі великими, їхні визначальні характеристики можуть бути доволі тонкими, тож вченим було потрібне більш суттєве зображення, щоб підтвердити його ідентичність.

За словами незалежного вченого й експерта зі скляних кальмарів Аарона Еванса, він без зусиль ідентифікував вид, проте був вельми здивований, коли почув, що особину було знято неподалік Антарктиди, де мешкають виключно гігантські кальмари.

Зазначимо, що гігантські кальмари мешкають у глибокому морі недалеко від Антарктиди. Відомо, що вони можуть досягати довжини в 7 метрів і важать близько 500 кілограмів, що робить їх найважчими відомими безхребетними. Їхні щупальця оснащені гачками, які допомагають їм ловити здобич і захищатися від хижаків, таких як кашалоти.

Відомо, що гігантські кальмари вперше були виявлені 1925 року, коли два їхні придатки були знайдені в шлунку кашалота. Важливо зазначити, що колосальних кальмарів не слід плутати з гігантськими кальмарами. Хоча гігантські кальмари довші, вони не такі важкі.

Раніше Фокус писав про те, що кальмар-хлист помічений у жолобі Тонга на глибині 1000 м.