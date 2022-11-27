Настоящий морской гигант. Ученые рассказали, какой кальмар является самым большим на Земле (фото)

На самом деле на звание самого большого кальмара в мире претендуют два гигантских головоногих существа.

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Легенды о гигантских кальмарах существовали многие тысячи лет, а первые фотографии подтвердили то, что такие животные жили в океане еще 150 лет назад. Но какой кальмар может называться самым большим на Земле? На этот вопрос дали ответ ученые изданию Live Science.

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В зависимости от того, как измерять кальмаров, на звание самого большого в мире претендуют представители двух видов: архитеутис или гигантский кальмар (Architeuthis dux), который является самым длинным, и антарктический гигантский кальмар (Mesonychoteuthis hamiltoni), который является самым тяжелым.

По словам Хизер Джадкинс из Университета Южной Флориды, США, архитеутисы живут во всех океанах планеты. Их длина может достигать от 12 до 14 метров, а вес – до 270 кг. Некоторые моряки заявляли о том, что видели гигантских кальмаров длиной в 20 метров, но ученые не имеют этому пока подтверждений.

Что касается антарктического гигантского кальмара, то эти головоногие моллюски, как ясно из названия живут в водах рядом с Антарктидой, хотя могут заплывать и на север, ближе к Новой Зеландии. Их длина достигает 9-10 метров, но весят они примерно 450 кг. Таким образом данный кальмар является самым тяжелым беспозвоночным животным на Земле.

[ + – ] Архитеутис или гигантский кальмар, который был выброшен на берег Калифорнии, США, в 2005 году Фото: Live Science

И гигантский кальмар, и антарктический гигантский кальмар имеют самые большие глаза среди всех ныне живущих животных и, возможно, самые большие глаза, которые когда-либо существовали у животных на Земле за всю ее историю. Их ширина составляет примерно 27 см.

"Но в отличие от архитеутиса, у антарктического гигантского кальмара глаза имеют особый светоизлучающий орган, который работает как фары, чтобы кальмар мог видеть в темноте на очень больших глубинах", — говорит Джадкинс.

Антарктический гигантский кальмар также имеет самый большой клюв из всех кальмаров, который состоит из вещества, похожего на то, из которого состоят ногти человека. Кальмар использует свой клюв, чтобы разрезать добычу на кусочки, прежде чем она попадет в рот, а покрытый зубами, похожий на язык орган, измельчает пищу, как только она оказывается внутри клюва.

[ + – ] Мертвый антарктический гигантский кальмар, которого выловили у берегов Новой Зеландии в 2007 году. Его длина - 10 метров ,а вес - 450 кг Фото: Live Science

Оба огромных вида кальмаров питаются рыбой и другими кальмарами. После того, как они становятся взрослыми, единственным хищником, который может угрожать этим кальмарам, является кашалот. Ученые считают, что эти кальмары могут составлять примерно 2/3 рациона кашалота. Из-за того, что эти гигантские кальмары живут очень глубоко в океанах, их редко можно увидеть.

Об этих морских чудовищах писали еще древнегреческие и древнеримские ученые, но только в 1874 году появилась первая фотография огромного мертвого кальмара, которого поймали у берегов острова Ньюфаундленд, Канада.

[ + – ] Сравнение размеров антарктического гигантского кальмара и человека Фото: Wikipedia

По словам ученых, большую часть информации о гигантских кальмарах этих двух видов, они получают благодаря останкам этих животных, которые либо плавают на поверхности океанов, либо их выбрасывает на берег, или же их находят в желудках кашалотов.

Впервые ученые смогли сфотографировать взрослого гигантского кальмара в его естественной среде обитания только в 2004 году, а первую видеозапись они смогли сделать только в 2012 году.

Что касается антарктического гигантского кальмара, то ученые попытаются впервые обнаружить живое существо в водах Антарктиды, и сделать его фото, только в декабре этого года.

Как уже писал Фокус, тело гигантского кальмара вынесло на берег Новой Зеландии в сентябре этого года. Но его длина составляют всего 4 метра.

Также Фокус писал о том, что, либо гигантская акула, либо огромный кальмар в миг расправились с аллигатором весом в 500 кг. Но ученые точно не знают, что это было за существо.

Что касается других головоногих моллюсков, то Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили новую общую особенность у человека и осьминога.