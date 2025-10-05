Дуже поганий запах: ці тварини мають найнеприємніше дихання у світі (фото)

Насправді вчені ще точно не визначили, у кого у тваринному світі є найнеприємніший запах з рота. Проте є щонайменше чотири кандидати на звання тварини з найнеприємнішим диханням у світі.

Люди можуть мати неприємний запах із рота, коли вживають у їжу продукти з поганим запахом, або ж це пов'язано з проблемами зі здоров'ям. У тварин також може бути дуже неприємне дихання. Але вчені поки що не можуть сказати, хто у тваринному світі має найнеприємніший запах з рота. Але є тварини, які мають справді дуже жахливе дихання, пише IFLScience.

Неприємний запах із рота може бути спричинений багатьма факторами, включно з проблемами зі здоров'ям, неправильною гігієною порожнини рота і вживанням у їжу продуктів, що неприємно пахнуть.

Крім того, що сама їжа має неприємний запах, її залишки можуть застрявати між зубами і на язиці, починають гнити, створюючи додаткові передумови для неприємного запаху з рота. Не дивно, що дихання деяких тварин настільки неприємно пахне.

Одним із головних кандидатів на звання тварини з найнеприємнішим диханням є горбатий кит. Кити дихають повітрям за допомогою легень, як і всі ссавці, і змушені спливати на поверхню, щоб вдихнути і видихнути. Для цього в них є спеціальний отвір на голові — дихало. Під час видиху з дихала виривається фонтан із повітря, водяної пари та слизу. Ця суміш пахне надзвичайно огидно.

Горбатий кит Фото: Robert Smith/Getty Images

Кити харчуються величезною кількістю криля (дрібні морські ракоподібні), які самі по собі смердючі, але їхній запах стає ще огиднішим, коли вони потрапляють всередину кита. Вчені описують запах дихання горбатих китів як дуже різкий, який можна порівняти із запахом кишкових газів людини і запахом риби.

Також дуже неприємний запах із рота мають морські леви, які харчуються великою кількістю риби. Морських левів вважають тваринами, які мають надзвичайно неприємне за запахом дихання.

Каліфорнійський морський лев Фото: Wikipedia

Ще одним кандидатом на роль тварини з найжахливішим за запахом диханням є стерв'ятники. Ці птахи харчуються гниючою плоттю мертвих тварин, яка, як відомо, пахне досить огидно. Також птахи часто відригують їжу і при цьому виділяється дуже різкий запах. Дихання стерв'ятників настільки жахливе, що навіть відлякує хижаків і дає змогу птахам відлітати в разі загрози.

Стерв'ятник Фото: Live Science

Ще є тасманійський диявол. Ця сумчаста тварина живе в Австралії та відома своїм смердючим запахом. Тасманійський диявол не тільки випускає неприємний мускусний запах зі своїх пахучих залоз у разі небезпеки, а й дихання цієї тварини неймовірно смердюче через те, що вона харчується гниючим м'ясом.

Тасманійський диявол Фото: Wikipedia

