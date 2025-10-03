Собака ні в чому не винен: учені знайшли справжню причину агресії у тварин

Попри те що собака — це друг людини, багатьом домашнім тваринам властива агресія. Вчені вирішили з'ясувати, чому в одних цуценят спостерігається більша схильність до агресії, ніж в інших.

Команда дослідників із Гарвардського університету з'ясувала, що собака не винен у такій поведінці, основна ж вина лежить на його господарях, пише Daily Mail.

У рамках дослідження команда проаналізувала поведінку більш ніж 4 тис. собак. Результати показали, що найчастіше проявляють агресію собаки, які зіткнулися зі зневажливим або жорстоким поводженням ще в маленькому віці.

"Собаки з важким дитинством виявляли вищий рівень страху та агресії. Зв'язок між несприятливими факторами та агресією був найбільш вираженим для подій, що відбуваються в перші шість місяців життя, що збігається з чутливими періодами поведінкового розвитку", — пояснюють автори дослідження.

Також з'ясувалося, що деякі породи собак більш схильні до впливу негативних факторів. Це може вказувати на важливий генетичний фактор страху та агресивної поведінки.

Донедавна занадто мало дослідження було проведено на цю тему, зазначають дослідники. Команда під керівництвом Хулії Еспінози вирішила виправити цю ситуацію. Експерти зібрали дані про 4497 собак, які належали до 211 порід.

Власників цих домашніх тварин запитували про те, як їхні вихованці реагують на 45 найпоширеніших тригерів агресії. Серед перерахованих тригерів були такі як раптові гучні звуки або ж незнайомці біля вхідних дверей.

Також учені збирали інформацію про будь-які приклади негараздів, які пережили собаки, бувши ще цуценятами.

Третина випробовуваних собак стикалася з тією чи іншою формою негараздів протягом перших 6 місяців свого життя. Саме ця група собак продемонструвала більший рівень агресії в дорослому віці. Результати не залежали від статі, віку або кастрації тварини.

Але під час дослідження виявилися деякі відмінності між породами. Собаки деяких порід виявилися більш чутливими до негараздів у ранньому віці. Наприклад, американський ескімоський собака, американський леопардовий гончак і сибірські хаскі були сильніше схильні до негативного ефекту.

Водночас, золотисті ретривери та лабрадори-ретривери майже були менш схильні до агресивної поведінки через жорстоке поводження в ранньому віці.

"Деякі види порід схильні до підвищеного ризику розвитку полохливої та агресивної поведінки через важке дитинство, особливо породи, що виводилися для охорони худоби або реготу на дичину", — підсумували вчені.

Результати дослідження показали, що саме власники мають нести відповідальність за агресивні дії своїх собак.

Нагадаємо, вчені з'ясували, коли собаки частіше кусають людей. Нове дослідження припускає, що на рівень агресії собак впливає навколишнє середовище.