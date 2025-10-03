Собака ни в чем не виновата: ученые нашли настоящую причину агрессии у животных

Несмотря на то, что собака – это друг человека, многим домашним животным свойственна агрессия. Ученые решили выяснить, почему у одних щенков наблюдается большая склонность к агрессии, чем у других.

Команда исследователей из Гарвардского университета выяснила, что собака не виновата в таком поведении, основная же вина лежит на ее хозяевах, пишет Daily Mail.

В рамках исследования команда проанализировала поведение более чем 4 тыс. собак. Результаты показали, что чаще всего проявляют агрессию собаки, которые столкнулись с пренебрежительным или жестоким обращением еще в маленьком возрасте.

«Собаки с тяжелым детством проявляли боле высокий уровень страха и агрессии. Связь между неблагоприятными факторами и агрессией была наиболее выражена для событий, происходящих в первые шесть месяцев жизни, что совпадает с чувствительными периодами поведенческого развития», - объясняют авторы исследования.

Также выяснилось, что некоторые породы собак более подвержены влиянию негативных факторов. Это может указывать на важный генетический фактор страха и агрессивного поведения.

До недавних пор слишком мало исследования было проведено на эту тему, отмечают исследователи. Команда под руководством Хулии Эспинозы решил исправить эту ситуацию. Эксперты собрали данные о 4497 собаках, которые принадлежали к 211 породам.

Владельцев этих домашних животных спрашивали о том, как их питомцы реагируют на 45 самых распространенных триггеров агрессии. Среди перечисленных триггеров были такие как внезапные громкие звуки или же незнакомцы у входной двери.

Также ученые собирали информацию о любых примерах невзгод, которые пережили собаки будучи еще щенками.

Треть испытуемых собак сталкивалась с той или иной формой невзгод в течение первых 6 месяцев своей жизни. Именно эта группа собак продемонстрировала больший уровень агрессии во взрослом возрасте. Результаты не зависели от пола, возраста или кастрации животного.

Но во время исследования обнаружились некоторые различия между породами. Собаки некоторых пород оказались более чувствительными к невзгодам в раннем возрасте. К примеру, американская эскимосская собака, американская леопардовая гончая и сибирские хаски были сильнее подвержены негативному эффекту.

В это же время, золотистые ретриверы и лабрадоры-ретриверы почти были менее подвержены агрессивному поведению из-за жестокого обращения в раннем возрасте.

«Некоторые виды пород подвержены повышенному риску развития пугливого и агрессивного поведения из-за трудного детства, особенно породы, которые выводились для охраны скота или хохоты на дичь», - подытожили ученые.

Результаты исследования показали, что именно владельцы должны нести ответственность за агрессивные действия своих собак.

