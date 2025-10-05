Очень плохой запах: эти животные имеют самое неприятное дыхание в мире (фото)

На самом деле ученые еще точно не определили, у кого в животном мире имеется самый неприятный запах изо рта. Тем не менее есть как минимум четыре кандидата на звание животного с самым неприятным дыханием в мире.

Люди могут иметь неприятный запах изо рта, когда употребляют в пищу продукты с плохим запахом, или же это связано с проблемами со здоровьем. У животных также может быть очень неприятное дыхание. Но ученые пока не могут сказать, кто в животном мире имеет самый неприятный запах изо рта. Но есть животные, которые имеют действительно очень ужасное дыхание, пишет IFLScience.

Неприятный запах изо рта может быть вызван многими факторами, включая проблемы со здоровьем, неправильную гигиену полости рта и употребление в пищу неприятно пахнущих продуктов.

Кроме того, что сама еда имеет неприятный запах, ее остатки могут застревать между зубами и на языке, начинают гнить, создавая дополнительные предпосылки для неприятного запаха изо рта. Неудивительно, что дыхание некоторых животных настолько неприятно пахнет.

Одним из главных кандидатов на звание животного с самым неприятным дыханием является горбатый кит. Киты дышат воздухом с помощью легких, как и все млекопитающие, и вынуждены всплывать на поверхность, чтобы вдохнуть и выдохнуть. Для этого у них есть специальное отверстие на голове — дыхало. При выдохе из дыхала вырывается фонтан из воздуха, водяного пара и слизи. Эта смесь пахнет чрезвычайно отвратительно.

Киты питаются огромным количеством криля (мелкие морские ракообразные), которые сами по себе вонючие, но их запах становится еще более отвратительным, когда они попадают внутрь кита. Ученые описывают запах дыхания горбатых китов как очень резкий, который можно сравнить с запахом кишечных газов человека и запахом рыбы.

Также очень неприятный запах изо рта имеют морские львы, которые питаются большим количество рыбы. Морских львов считают животными, имеющими чрезвычайно неприятное по запаху дыхание.

Еще одним кандидатом на роль животного с самым ужасным по запаху дыханием являются стервятники. Эти птицы питаются гниющей плотью мертвых животных, которая, как известно, пахнет довольно отвратительно. Также птицы часто отрыгивают пищу и при этом выделяется очень резкий запах. Дыхание стервятников настолько ужасное, что даже отпугивает хищников и позволяет птицам улетать в случае угрозы.

Еще есть тасманийский дьявол. Это сумчатое животное живет в Австралии и известно своим вонючим запахом. Тасманийский дьявол не только испускают неприятный мускусный запах из своих пахучих желез в случае опасности, но и дыхание этого животного невероятно вонючее из-за того, что оно питается гниющим мясом.

