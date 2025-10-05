В теле самого долгоживущего млекопитающего в мире найден 100-летний гарпун (фото)

В начале 1900-х годов кто-то пытался поймать это гигантское морское животное, но безуспешно. Спустя 100 лет ученые обнаружили, что в теле кита все еще находится древний гарпун.

Инуитские китобои на Аляске сделали удивительное открытие. В туше гренландского кита они обнаружили фрагменты гарпуна, застрявшего в его плоти, но это было не современное оружие. С помощью этого гарпуна китобои пытались поймать кита еще в начале 1900-х годов. Оказалось, что самому киту было около 115 лет, если не больше, пишет IFLScience.

Гренландские киты проводят почти всю свою жизнь в ледяных северных водах. Они обитают в основном в Северном Ледовитом океане. Гренландские киты достигаю в длину почти 19 метров и могут весить до 90 тонн. Массивные тела китов сохраняют тепло, а слой жира толщиной до 50 см обеспечивает им комфортное существование ледяной водной среде.

Этот вид серьезно пострадал от китобойного промысла, в результате которого численность гренландских китов резко сократилась до менее 3000 особей. С китобойным промыслом было фактически покончено к 1921 году, после чего популяция выросла до 10 000–23 000 особей.

Гренландский кит Фото: Wikipedia

Запрет на китобойный промысел не распространяется на охоту коренных народов, которая ведется для пропитания вдоль западного и северного побережья Аляски. Тысячи лет гренландские киты тысячелетиями были важнейшим источником пищи для инуитов.

Именно во время охоты на гренландских китов инуитские китобои на Аляске в 2007 году сделали удивительное открытие. Они обнаружили фрагменты гарпуна в теле кита. Ученые исследовали этот гарпун и самого кита.

Самка гренландского кита с детенышем Фото: NOAA

Оказалось, что гарпун был использован в начале 1900-х годов в попытке поймать гренландского кита китобоями, а исследование кита показало, что его возраст составляет около 115 лет, а может быть и больше.

Это открытие стало необычным вкладом в растущее число доказательств того, что гренландские киты, будучи одними из самых крупных китов в мире, имеют большую продолжительность жизни. Считается, что они могут жить более 200 лет, что делает их самым долгоживущими млекопитающими на Земле.

