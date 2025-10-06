Найчистіший об'єкт у відомому Всесвіті: виявлено зірку, яку складно пояснити

Астрономи виявили зірку, яка, на подив учених, не забруднена важкими хімічними елементами. Дослідники вважають, що вона могла виникнути завдяки найпершим зіркам у Всесвіті.

У сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара, яка є супутником Чумацького Шляху, астрономи виявили дивовижну зірку, що отримала назву SDSS J0715-7334. Дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv, показує, що ця зірка практично не містить важких хімічних елементів, які утворюються під час вибуху наднової. Астрономи вважають, що ця зірка може бути прямим нащадком найперших зірок, що виникли у Всесвіті понад 13 мільярдів років тому, пише New Scientist.

Наразі астрономи вважають, що найперші зірки, відомі як зірки населення III, з'явилися за кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху і складалися лише з водню та гелію. Ці два хімічні елементи наповнювали Всесвіт на початку його історії.

Ці зірки згодом вибухнули у вигляді наднової і заповнили космос важчими, ніж гелій, хімічними елементами. В астрономії їх називають металами. Наповнений металами газ став основою для появи наступного покоління зірок, відомих як зірки населення II. Ці зірки згодом також почали вибухати у вигляді наднової і наповнили космос усіма відомими нам хімічними елементами, які можна виявити у складі зірок і планет.

Більша частина зірок у Чумацькому Шляху належить до зірок населення I, вік яких менший за 10 млрд років. Але астрономи виявили в нашій галактиці також зірки населення II, які містять не дуже багато металів. Ці дуже старі зірки існують понад 10 млрд років.

Тепер астрономи виявили в галактиці Велика Магелланова Хмара зірку з найнижчим вмістом металів у відомому Всесвіті. Зірка SDSS J0715-7334 містить приблизно у 20 000 разів менше металів, ніж Сонце. Тобто це найчистіша зірка, серед усіх відомих, яка не сильно забруднена важкими хімічними елементами.

Вчені з'ясували, що ця зірка містить дуже мало заліза порівняно з іншими зірками населення II. Ще більш дивовижним відкриттям стало те, що ця зірка містить дуже мало вуглецю. Але відомі зірки населення II у Чумацькому Шляху містять багато вуглецю.

Астрономи вважають, що ця зірка могла утворитися інакше, ніж інші такі ж стародавні зірки, виявлені в нашій галактиці.

Щоб утворилася зірка розміром з SDSS J0715-7334, необхідний відносно невеликий і холодний згусток газу, для чого зазвичай потрібні важкі хімічні елементи, такі як вуглець, щоб газ міг втратити достатньо енергії. Але майже повна відсутність вуглецю в зірці ускладнює охолодження газу, щоб вона з'явилася. Поки що пояснити появу цієї дивовижної зірки астрономи не можуть, адже механізму, що міг би її створити, ще не спостерігали в ранньому Всесвіті, зокрема в ранній історії Чумацького Шляху.

Можливо, у різних місцях Всесвіту газ охолоджувався по-різному мільярди років тому, може відбувалося щось інше. Астрономи поки що не можуть дати точну відповідь про походження цієї зірки.

