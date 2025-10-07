Над Антарктидою пролетів астероїд: його помітили за кілька годин (фото)

Невідомий раніше астероїд, який отримав назву 2025 TF, пролетів повз Землю на відстані меншій, ніж орбіта багатьох супутників, які обертаються навколо нашої планети.

Європейське космічне агентство тільки зараз представило зображення астероїда 2025 TF, який пролетів над Антарктидою 1 жовтня. Цей астероїд перебував майже на тій самій відстані від Землі, що й Міжнародна космічна станція. Астрономи змогли виявити цей астероїд тільки через кілька годин після його зближення з нашою планетою, пише Live Science.

Астрономи з'ясували, що астероїд 2025 TF має розмір від 1 до 3 метрів. Через такий маленький розмір його раніше не бачили, але зближення із Землею дало можливість його вперше виявити.

Астероїд 2025 TF пролетів над Антарктидою на відстані всього 428 кілометрів над поверхнею Землі. Це ближче, ніж орбіта багатьох супутників, які обертаються навколо нашої планети. Також це майже така ж відстань, на якій навколо Землі обертається Міжнародна космічна станція. На щастя на шляху астероїда не опинилося жодного космічного апарату, який міг би бути знищений.

Цей космічний камінь, навіть якби увійшов в атмосферу Землі, то згорів би в ній, не заподіявши жодної шкоди людям та інфраструктурі. Астрономи спостерігають за тисячами навколоземних астероїдів, які можуть становити загрозу для Землі. Поки що жоден відомий астероїд не повинен врізатися в нашу планету протягом найближчих 100 років.

Астероїд 2025 TF Фото: ESA

Небезпечними для Землі астероїдами вважаються ті, що мають розмір щонайменше 140 метрів, а їхня орбіта розташована в межах 7,5 млн км від нашої планети. Це приблизно у 20 разів більше за середню відстань між Землею та Місяцем.

Що стосується астероїда 2025 TF, то розрахунки його орбіти показали, що наступного разу він перебуватиме дуже близько до Землі тільки у квітні 2057 року.

Незважаючи на те, що жителі Землі не побачили, як астероїд 2025 TF міг згоріти в атмосфері, перетворившись на вогняну кулю, попереду на нас чекає поява метеорного потоку. Коли Земля проходить через ці уламки комет, то багато хто з них згорають в атмосфері і створюють барвисте видовище. Цього року в період з 8 по 10 жовтня в нічному небі є можливість спостерігати появу метеорного потоку Драконіди. Вважається, що деякі метеори буду особливо яскравими.

Комета 21P/Джакобіні — Циннера Фото: Wikipedia

Метеорний потік Драконіди являє собою уламки короткоперіодичної комети 21P/Джакобіні — Циннера, яка кожні 6,5 років пролітає через внутрішню частину Сонячної системи. Під час зближення із Сонцем комети нагріваються і скидають частину свого матеріалу в космос, який залишається кружляти навколо нашої зірки. А Земля пролітає через ці уламки під час свого орбітального руху.

