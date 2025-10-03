Китайський апарат "Тяньвень-2" зробив селфі із Землею: куди він прямує

Китайський космічний апарат зробив селфі із Землею на шляху до астероїда. На зробленому знімку, крім нашої планети, також видно китайський прапор, встановлений на борту космічного апарата.

Апарат "Тяньвень-2" перебуває приблизно за 43 млн км від Землі. Наприклад, відстань від Землі до Сонця становить 150 млн км, пише Space.com.

"Тяньвень-2" "функціонує нормально" і збирає дані, як і очікувалося. Зонд успішно завершив серію орбітальних випробувань, включно зі встановленням пробовідбірників і самодіагностикою електронних пристроїв", — повідомили китайські вчені в підписі до фото.

Усі ці маніпуляції є важливою частиною підготовки до вивчення астероїда (469219) Камоалєва. Як відомо, це одна з семи "квазімісяців" Землі.

Апарат "Тяньвень-2" повинен буде запустити двигуни, щоб досягти мети в липні 2026 року. Наступні кілька місяців апарат проведе вивчаючи астероїд, який може виявитися стародавнім уламком Місяця. Цей осколок могло викинути в космос унаслідок сильного удару.

Китайський "Тяньвень-2" збере образи і доставить їх на Землю наприкінці 2027 року за допомогою спускового апарату. Сам же космічний корабель облетить нашу планету, щоб вийти на потрібну орбіту для ще однієї зустрічі в космосі. Другою метою апарату буде комета головного пояса 311P/PANSTARRS, зустріч з якою відбудеться близько 2035 року.

Раніше Китай уже повертав зразки місячного ґрунту під час своєї місії "Чан'е-5". Тоді зразки ґрунту було взято з ближнього боку Місяця 2020 року, а зразки з дальнього боку Місяця 2024 року.

Ще 2012 року апарат "Чан'е-2" здійснив обліт астероїда Тутатіс після того, як було складено карту Місяця.

Що стосується дослідження далекого космосу, то в Китаю тут також є досвід: запущений 2020 року зонд "Тяньвень-1" відправив на Марс орбітальний апарат, посадковий модуль і марсохід.

Нагадаємо, китайські астронавти встановили на станцію "Тяньгун" захист від загрози з космосу. Астронавти КНР уже вчетверте вийшли у відкритий космос у рамках місії "Шеньчжоу-20", яка розпочалася наприкінці квітня цього року.