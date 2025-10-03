Китайский аппарат "Тяньвэнь-2" сделал селфи с Землей: куда он направляется

Китайский космический аппарат сделал селфи с Землей по пути к астероиду. На сделанном снимке, кроме нашей планеты, также виден китайский флаг, установленный на борту космического аппарата.

Аппарат «Тяньвэнь-2» находится примерно в 43 млн км от Земли. К примеру, расстояние от Земли до Солнца составляет 150 млн км, пишет Space.com.

«Тяньвэнь-2» «функционирует нормально» и собирает данные, как и ожидалось. Зонд успешно завершил серию орбитальных испытаний, включая установку пробоотборников и самодиагностику электронных устройств», - сообщили в китайские ученые в подписи к фото.

Все эти манипуляции являются важной часть подготовки к изучению астероида (469219) Камоалева. Как известно, это одна из семи «квазилун» Земли.

Аппарат «Тяньвэнь-2» должен будет запустить двигатели, чтобы достичь цели в июле 2026 года. Последующие несколько месяцев аппарат проведет изучая астероид, который может оказаться древним осколком Луны. Этот осколок могло выбросить в космос в результате сильного удара.

Китайский «Тяньвэнь-2» соберет образы и доставить их на Землю в конце 2027 года при помощи спускаемого аппарата. Сам же космический корабль облетит нашу планету, чтобы выйти на нужную орбиту для еще одной встречи в космосе. Второй целью аппарата будет комета главного пояса 311P/PANSTARRS, встреча с которой произойдет около 2035 года.

Ранее Китай уже возвращал образцы лунного грунта в ходе своей мисси «Чанъэ-5». Тогда образцы почвы были взяты с ближней стороны Луны в 2020 году, а образцы с дальней стороны Луны в 2024 году.

Еще в 2012 году аппарат «Чанъэ-2» совершил облет астероида Тутатис после того, как была составлена карта Луны.

Что касается исследования дальнего космоса, то у Китая здесь также есть опыт: запущенный в 2020 году зонд «Тяньвэнь-1» отправил на Марс орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход.

Напомним, китайские астронавты установили на станцию "Тяньгун" защиту от угрозы из космоса. Астронавты КНР уже в четвертый раз вышли в открытый космос в рамках миссии “Шэньчжоу-20”, которая началась в конце апреля этого года.