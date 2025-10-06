Проблема червоних карликів: на цих планетах не варто шукати інопланетну цивілізацію

Поки що вчені не виявили позаземне життя, але припускають, що життя і населені планети є нормою, згідно з принципом Коперника. Біля зірок типу червоний карлик астрономи виявили кам'янисті планети, схожі на Землю. Але автори дослідження вважають, що ці планети можуть бути нездатні підтримувати високорозвинене життя.

Принцип Коперника, названий на честь Миколи Коперника, який запропонував геліоцентричну модель Всесвіту, стверджує, що Земля і люди не займають особливого місця у Всесвіті. Це означає, що Земля є типовим прикладом, і життя, ймовірно, існує в усьому космосі. Раніше було виявлено кам'янисті планети, схожі на Землю, розташовані в зоні населеності (там умови дозволяють існувати життю) зірок типу червоний карлик. Вважається, що саме на цих планетах може існувати інопланетна цивілізація. Але автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, вважають, що ми шукаємо розумних інопланетян не там, де потрібно, пише Universe Today.

Ідея про те, що відсутність доказів існування позаземного життя ще не свідчить про те, що його не існує, лягла в основу пошуку позаземного розуму. За словами авторів дослідження, є два суттєвих моменти, які ставлять під сумнів цю точку зору.

Вчені вказують на дві незвичайні загадки. Приблизно 80% зірок у Чумацькому Шляху є червоними карликами, навколо яких, імовірно, обертаються кам'янисті планети в зоні населеності. Але Земля не обертається навколо Сонця, яке є жовтим карликом. По-друге, період утворення зірок у Всесвіті триватиме ще 10 000 мільярдів років, але ми живемо в перші 0,1% цього періоду, коли Всесвіту всього 13,8 мільярдів років.

У тих, хто вірить в існування позаземного розуму є безліч вагомих аргументів на користь цього. По-перше, у Чумацькому Шляху налічується від 100 до 200 мільярдів зірок, що відкриває безмежні можливості для виникнення життя. По-друге, вік Всесвіту робить нашу Сонячну систему відносно новим явищем у космосі, оскільки вона утворилася приблизно 4,6 мільярда років тому. У поєднанні з цими двома фактами статистична ймовірність існування позаземного розумного життя в нашій галактиці досить висока.

Але автори дослідження кажуть, що ці твердження мають свої недоліки. Хоча Сонце є однією з мільярдів зірок, але деякі властивості явно роблять її незвичайною серед цієї вибірки. Наприклад, жовті карлики становлять лише кілька відсотків від загальної популяції зірок, і навіть серед них Сонце має дещо дивний вигляд, являючи собою доволі спокійну самотню зірку, навколо якої обертаються два величезні газові гіганти — Юпітер і Сатурн. Тільки 10% зірок, схожих на Сонце, мають поруч такі планети. Багато вчених вважають, що присутність Юпітера та інших планет-гігантів у Сонячній системі є необхідною умовою для існування життя на кам'янистих планетах.

Науковці вважають, що існує дуже низька ймовірність того, що на планетах земної групи, які обертаються навколо червоних карликів, може існувати життя, і тим паче високорозвинене. Червоні карлики порівняно з жовтими карликами є більш нестабільними і на них частіше виникають дуже потужні зоряні спалахи. Вони вивільняють достатньо електромагнітної енергії, щоб зруйнувати атмосфери планет.

З іншого боку, як показують розрахунки, зірки, які мають меншу масу, ніж Сонце, не створюють необхідних умов на планетах для появи розумного життя, якому для еволюції потрібні мільярди років. Тому вчені на 95% впевнені в тому, що навколо 2/3 усіх зірок у Всесвіті не може бути позаземного життя.

Це може бути поганою новиною для тих, хто сподівається знайти інопланетну цивілізацію на кам'янистих планетах, які обертаються навколо червоних карликів, відносно близько до Землі.

У межах 50 світлових років від Землі існує 28 червоних карликів із кам'янистими планетами, включно з найближчою кам'янистою планетою за межами Сонячної системи Проксима Центравра b, розташованою приблизно за 4,25 світлових років від нас.

Проте вчені не виключають можливості існування життя на планетах, що обертаються навколо червоних карликів, але така можливість дуже мала. Тому дослідники вважають, що позаземний розум потрібно шукати на аналогах Землі, що обертаються навколо зірок, подібних до Сонця.

Як уже писав Фокус, рівно 30 років тому астрономи виявили першу планету біля зірки, схожої на Сонце. У 1995 році астрономи вперше виявили "класичну" екзопланету, яка довела, що біля звичайних зірок за межами Сонячної системи існують інші світи.