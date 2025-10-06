Проблема красных карликов: на этих планетах не стоит искать инопланетную цивилизацию

Пока ученые не обнаружили внеземную жизнь, но предполагается, что жизнь и обитаемые планеты являются нормой, согласно принципу Коперника. Возле звезд типа красный карлик астрономы обнаружили каменистые планеты, похожие на Землю. Но авторы исследования считают, что эти планеты могут быть неспособны поддерживать высокоразвитую жизнь.

Принцип Коперника, названный в честь Николая Коперника, который предложил гелиоцентрическую модель Вселенной, утверждает, что Земля и люди не занимают особого места во Вселенной. Это означает, что Земля является типичным примером, и жизнь, вероятно, существует во всем космосе. Ранее были обнаружены каменистые планеты, похожие на Землю, расположенные в зоне обитаемости (там условия позволяют существовать жизни) звезд типа красный карлик. Считается, что именно на этих планетах может существовать инопланетная цивилизация. Но авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что мы ищем разумных инопланетян не там, где нужно, пишет Universe Today.

Идея о том, что отсутствие доказательств существования внеземной жизни еще не говорит о том, что ее не существует, легла в основу поиска внеземного разума. По словам авторов исследования, есть два существенных момента, которые ставят под сомнение эту точку зрения.

Ученые указывают на две необычные загадки. Примерно 80% звезд в Млечном Пути являются красными карликами, вокруг которых, вероятно вращаются каменистые планеты в зоне обитаемости. Но Земля не вращается вокруг Солнца, которое является желтым карликом. Во-вторых, период образования звезд во Вселенной продлится еще 10 000 миллиардов лет, но мы живем в первые 0,1% этого периода, когда Вселенной всего 13,8 миллиардов лет.

У тех, кто верит в существование внеземного разума есть множество веских аргументов в пользу этого. Во-первых, в Млечном Пути насчитывается от 100 до 200 миллиардов звезд, что открывает безграничные возможности для возникновения жизни. Во-вторых, возраст Вселенной делает нашу Солнечную систему относительно новым явлением в космосе, поскольку она образовалась примерно 4,6 миллиарда лет назад. В сочетании с этими двумя фактами статистическая вероятность существования внеземной разумной жизни в нашей галактике весьма высока.

Но авторы исследования говорят, что эти утверждения имеют свои недостатки. Хотя Солнце является одной из миллиардов звезд, но некоторые свойства явно делают ее необычной среди этой выборки. Например, желтые карлики составляют лишь несколько процентов от общей популяции звезд, и даже среди них Солнце выглядит несколько странно, представляя собой довольно спокойную одиночную звезду, вокруг которой вращаются два огромных газовых гиганта – Юпитер и Сатурн. Только 10% звезд, похожих на Солнце имеют рядом такие планеты. Многие ученые считают, что присутствие Юпитера и других планет-гигантов в Солнечной системе является необходимым условием для существования жизни на каменистых планетах.

Ученые считают, что существует очень низкая вероятность того, что на планетах земной группы, которые вращаются вокруг красных карликов может существовать жизнь и тем более высокоразвитая. Красные карлики по сравнению с желтыми карликами являются более нестабильными и на них чаще возникают очень мощные звездные вспышки. Они высвобождают достаточно электромагнитной энергии, чтобы разрушить атмосферы планет.

С другой стороны, как показывают расчеты, звезды, которые имеют меньшую массу, чем Солнце, не создают необходимых условий на планетах для появления разумной жизни, которой для эволюции нужны миллиарды лет. Поэтому ученые на 95% уверены в том, что вокруг 2/3 всех звезд во Вселенной не может быть внеземной жизни.

Это может быть плохой новостью для тех, кто надеется найти инопланетную цивилизацию на каменистых планетах, которые вращаются вокруг красных карликов, относительно близко к Земле.

В пределах 50 световых лет от Земли существует 28 красных карликов с каменистыми планетами, включая ближайшую каменистую планету за пределами Солнечной системы Проксима Центравра b, расположенную примерно в 4,25 световых годах от нас.

Тем не менее, ученые не исключают возможность существования жизни на планетах, вращающихся вокруг красных карликов, но такая возможность очень мала. Поэтому исследователи считают, что внеземной разум нужно искать на аналогах Земли, вращающихся вокруг звезд, подобных Солнцу.

Как уже писал Фокус, ровно 30 лет назад астрономы обнаружили первую планету возле звезды, похожей на Солнце. В 1995 году астрономы впервые обнаружили "классическую" экзопланету, которая доказала, что возле обычных звезд за пределами Солнечной системы существуют другие миры.