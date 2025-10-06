Революционное открытие: 30 лет назад обнаружили первую планету возле звезды, похожей на Солнце

В 1995 году астрономы впервые обнаружили “классическую” экзопланету, которая доказала, что возле обычных звезд за пределами Солнечной системы существуют другие миры.

Ровно 30 лет назад, 6 октября 1995 года, астрономы обнаружили первую "классическую" экзопланету, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Эта экзопланета получила название 51 Пегаса b. Классической эта планета считается потому, что она вращается вокруг обычной звезды. В то же время в 1992 году первыми планетами, которые астрономы обнаружили вне Солнечной системы стали две планеты, которые вращаются вокруг пульсара PSR B1257+12. Пульсары – это нейтронные звезды, которые возникают после смерти обычных звезд. Поэтому открытие первой планеты возле обычной звезды стало революционным и положило начало поиску экзопланет за пределами Солнечной системы, которые были бы похожи на Землю, пишет Space.

Считается, что вокруг почти каждой из 200 миллиардов звезд в нашей галактике Млечный Путь, вращается хотя бы одна планета. Как уже писал Фокус, астрономы уже подтвердили существование 6000 экзопланет за пределами Солнечной системы и их количество растет.

Но самой первой планетой, обнаруженной возле обычной звезды, стала 51 Пегаса b. В то время астрономы еще не видели подобных планет. Это газовый гигант, похожий на Юпитер, который находится в 19 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Год на этой планете длиться чуть больше четырех земных суток, ведь данный мир имеет короткую орбиту. Расположенная на расстоянии 50 световых лет от нас планета 51 Пегаса b имеет температуру примерно 1000 градусов.

Самой первой планетой, обнаруженной возле обычной звезды, стала 51 Пегаса b Фото: space.com

Эту планету обнаружили швейцарские астрономы Мишель Майор и Дидье Кело с помощью спектрографа в Обсерватории Верхнего Прованса (Франция) методом лучевой скорости.

Этот метод обнаружения экзопланет основан на том, что планета, которая вращается вокруг звезды, заставляет саму звезду слегка "колебаться". На самом деле планеты вращаются не вокруг центра звезды, а вокруг общего центра масс или барицентра системы. Из-за гравитационного притяжения планеты звезда не стоит на месте, а движется по крошечной орбите.

Астрономы наблюдают за светом звезды, который периодически меняет свою длину волны из-за "колебания". Когда звезда движется к Земле, длина волны света укорачивается. Когда звезда удаляется от Земли, длина волны света удлиняется. С помощью спектрографа астрономы измеряют периодические изменения света. Регулярность и величина изменения позволяют рассчитать массу планеты и период ее вращения вокруг звезды.

За открытие первой планеты возле обычной звезды Майор и Кело получили Нобелевскую премию по физике в 2019 году.

До сих пор не было получено ни одного прямого изображения планеты 51 Пегаса b. Она находится слишком далеко от Земли и слишком близко к своей звезде, чтобы ее можно было увидеть даже в наши лучшие телескопы.

Для астрономов обнаружения газового гиганта так близко к звезде стало абсолютной неожиданностью. Дело в том, что Майор и Кело ожидали найти планетные системы с архитектурой, подобной нашей Солнечной системе. То есть каменистые планеты должны располагаться ближе к звезде, а газовые гиганты – дальше. Но 51 Пегаса b находится очень близко к своей звезде, на расстоянии примерно 8 млн километров.

Теперь такие планеты называют "горячими Юпитерами", но 30 лет назад астрономы были озадачены тем, как может существовать такая удивительная планета. Согласно моделям формирования планет, газовые гиганты не могут формироваться рядом со своей звездой. Но теперь известно, что 51 Пегаса b и другие экзопланеты типа "горячий Юпитер" образовались дальше от своей звезды, но затем мигрировали к ней, чтобы оказаться на нынешней орбите.

