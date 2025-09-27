Повод для радости: человечество открыло 6000 планет за пределами Солнечной системы

Всего через три десятилетия после того, как астрономы открыли первую экзопланету, NASA подтвердило существование 6000 экзопланет. Ожидается, что их число будет расти еще быстрее с запуском телескопов следующего поколения.

Эпоха экзопланет началась в 1992 году, когда астрономы обнаружили пару планет, вращающихся вокруг пульсара. Всего через три года, в 1995 году, астрономы открыли первую экзопланету, вращающуюся вокруг звезды главной последовательности. С тех пор число подтвержденных экзопланет лишь продолжало расти, пишет Live Science.

Эпоха экзопланет

К 2015 году NASA объявило, что миссия "Кеплер" открыла свою 1000-ю экзопланету. В то же время 2016 год стал знаменательным годом для обнаружения экзопланет: только за этот год астрономы открыли почти 1500 экзопланет. В марте 2022 года их число достигло уже 5000, а теперь ученые заявили о 6000 подтвержденных экзопланетах.

6000- может показаться небольшим количеством в сравнении со ста миллиардами экзопланет, которые могут существовать в Млечном Пути, однако для такой молодой космической цивилизации, как наша, это повод для радости.

Тот факт, что человечеству удалось обнаружить 6000 экзопланет, впечатляет, учитывая, насколько сложно их обнаружить. Дело в том, что между нами и другими звездами огромные расстояния. В результате многие экзопланеты остаются скрытыми в ярком сиянии своих звезд или настолько далекими от них, что их почти невозможно обнаружить. Впрочем, ученые полагают, что технический прогресс вскоре сделает их доступными для исследования, если только не произойдет крах цивилизации.

Разнообразие планет

Наука об экзопланетах не ограничивается одними лишь цифрами. Разнообразие открытых людьми планет открывает перед учеными важные тайны о природе, нашей Солнечной системе, а также Земле. Еще более любопытным кажется то, что многие из открытых учеными планет на самом деле не похожи ни на что в нашей Солнечной системе.

Например, существуют горячие Юпитеры, массивные газовые гиганты, совершающие оборот вокруг своих звезд за считанные дни. Другие представляют собой планеты с ультракоротким периодом обращения, затмевающие короткий орбитальный период Меркурия, совершая один оборот всего за несколько часов. Исследователи также обнаружили один необычный тип планет, которые находятся невероятно близко к своим звездам, что приливно захвачены ими, например Луна и Земля.

Некоторые, из открытых учеными планет, имеют настолько экстремальные температуры, давления и химический состав, что могут проливать железные дожди или быть не плотнее пенополистирола. Другие могут покрыты океанами или окутаны токсичными газами. Несмотря на то, что все отличия, все они являются частью природы, а выяснение того, как они образовались, захватывает ученых.

Эта инфографика представляет собой художественные иллюстрации современных и будущих телескопов, используемых в исследовании экзопланет Фото: NASA

Поиск внеземной жизни

Однако в основе всех тих поисков и размышлений лежит один главный вопрос: одиноки ли мы? По словам руководителя Программы исследования экзопланет NASA в Лаборатории реактивного движения агентства в Южной Калифорнии Дона Гелино, каждый из различных типов планет, которые открывают ученые, дает все больше информации об условиях их образования. Кроме того, с каждой новой открытой планетой ученые узнают, насколько распространены планеты, подобные Земле, и где нам следует искать планеты, которые в будущем могли бы быть колонизированы людьми, или те, где уже присутствует жизнь.

6000 подтвержденных экзопланет – это определенная, конкретная научная веха. Однако существуют тысячи других кандидатов, и для подтверждения кандидата требуется много работы. Источником сигнала может быть что-то другое, например, вспышки звезд или артефакты, возникающие при транзитном методе. Последующие исследования, например, с помощью других телескопов, подтверждают их существование, но это требует много времени и ресурсов. По состоянию на июль 2025 года список TESS включал 7655 кандидатов в экзопланеты, из которых чуть более 600 были подтверждены.

Однако эпоха экзопланет начинает меняться, а поиски становятся все более целенаправленными. Вместо того чтобы забрасывать широкую сеть и смотреть, что попадется, астрономы стремятся найти более определенные типы экзопланет.

