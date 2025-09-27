Привід для радості: людство відкрило 6000 планет за межами Сонячної системи

Лише через три десятиліття після того, як астрономи відкрили першу екзопланету, NASA підтвердило існування 6000 екзопланет. Очікується, що їхня кількість зростатиме ще швидше із запуском телескопів наступного покоління.

Епоха екзопланет почалася 1992 року, коли астрономи виявили пару планет, що обертаються навколо пульсара. Лише через три роки, у 1995 році, астрономи відкрили першу екзопланету, що обертається навколо зірки головної послідовності. Відтоді кількість підтверджених екзопланет лише продовжувала зростати, пише Live Science.

Епоха екзопланет

До 2015 року NASA оголосило, що місія "Кеплер" відкрила свою 1000-ту екзопланету. Водночас 2016 рік став знаменним роком для виявлення екзопланет: тільки за цей рік астрономи відкрили майже 1500 екзопланет. У березні 2022 року їхня кількість сягнула вже 5000, а тепер учені заявили про 6000 підтверджених екзопланет.

6000- може здатися невеликою кількістю порівняно зі ста мільярдами екзопланет, які можуть існувати в Чумацькому Шляху, однак для такої молодої космічної цивілізації, як наша, це привід для радості.

Той факт, що людству вдалося виявити 6000 екзопланет, вражає, враховуючи, наскільки складно їх виявити. Річ у тім, що між нами та іншими зірками величезні відстані. У результаті багато екзопланет залишаються прихованими в яскравому сяйві своїх зірок або настільки далекими від них, що їх майже неможливо виявити. Утім, учені вважають, що технічний прогрес незабаром зробить їх доступними для дослідження, якщо тільки не станеться крах цивілізації.

Різноманітність планет

Наука про екзопланети не обмежується одними лише цифрами. Різноманітність відкритих людьми планет відкриває перед вченими важливі таємниці про природу, нашу Сонячну систему, а також Землю. Ще цікавішим здається те, що багато хто з відкритих вченими планет насправді не схожі ні на що в нашій Сонячній системі.

Наприклад, існують гарячі Юпітери, масивні газові гіганти, що здійснюють оборот навколо своїх зірок за лічені дні. Інші являють собою планети з ультракоротким періодом обертання, що затьмарюють короткий орбітальний період Меркурія, здійснюючи один оборот лише за кілька годин. Дослідники також виявили один незвичайний тип планет, які перебувають неймовірно близько до своїх зірок, що припливно захоплені ними, наприклад Місяць і Земля.

Деякі, з відкритих вченими планет, мають настільки екстремальні температури, тиски та хімічний склад, що можуть проливати залізні дощі або бути не щільнішими за пінополістирол. Інші можуть вкриті океанами або оповиті токсичними газами. Попри те, що всі відмінності, всі вони є частиною природи, а з'ясування того, як вони утворилися, захоплює вчених.

Ця інфографіка являє собою художні ілюстрації сучасних і майбутніх телескопів, використовуваних у дослідженні екзопланет Фото: solar-system

Пошук позаземного життя

Однак в основі всіх тих пошуків і роздумів лежить одне головне питання: чи самотні ми? За словами керівника Програми дослідження екзопланет NASA в Лабораторії реактивного руху агентства в Південній Каліфорнії Дона Геліно, кожен із різних типів планет, що їх відкривають науковці, дає дедалі більше інформації про умови їхнього утворення. Крім того, з кожною новою відкритою планетою вчені дізнаються, наскільки поширеними є планети, подібні до Землі, і де нам слід шукати планети, які в майбутньому могли б бути колонізовані людьми, або ті, де вже присутнє життя.

6000 підтверджених екзопланет — це певна, конкретна наукова віха. Однак існують тисячі інших кандидатів, і для підтвердження кандидата потрібно багато роботи. Джерелом сигналу може бути щось інше, наприклад, спалахи зірок або артефакти, що виникають під час транзитного методу. Подальші дослідження, наприклад, за допомогою інших телескопів, підтверджують їхнє існування, але це вимагає багато часу і ресурсів. Станом на липень 2025 року список TESS містив 7655 кандидатів в екзопланети, з яких трохи більше ніж 600 було підтверджено.

Однак епоха екзопланет починає змінюватися, а пошуки стають дедалі цілеспрямованішими. Замість того щоб закидати широку мережу і дивитися, що попадеться, астрономи прагнуть знайти більш певні типи екзопланет.

