У пошуках інопланетян. Виявлено 85 планет, схожих на Землю: можуть бути придатні для життя

Учені з'ясували, що планети, імовірно, перебувають у зоні населеності своїх зірок, а значить, тут можуть бути умови, які підходять для виникнення життя.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономи виявили 85 нових екзопланет, тобто планет поза Сонячною системою. Передбачається, що всі вони обертаються навколо своїх зірок на відстані, яка забезпечує потрібні умови для появи життя, пише Daily Mail.

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Астрономи використовували дані спостережень космічного телескопа TESS, який займається пошуком планет поза Сонячною системою, і виявили 85 нових об'єктів. Варто уточнити, що 60 екзопланет не були відомі раніше, а 25 вже були відкриті іншими вченими, але нова дослідницька група підтвердила ці результати.

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За словами вчених, усі виявлені планети більші за Землю за розміром (діаметр нашої планети 12 742 км). Як показало дослідження, розмір цих планет перебуває в діапазоні від 17 600 км до 560 000 км. Відомо, що деякі з цих планет є кам'янистими, як і Земля, а решта — газовими гігантами.

Аналіз даних показує, що планети перебувають у так званій зоні населеності своїх зірок. Це означає, що вони розташовані на правильній відстані від зірки, а тому температура на них підходить для появи та розвитку життя. Звичайно ж, якщо йдеться про кам'янисті планети.

За словами вчених, усі 85 планет виявлено в унікальних зоряних системах — навколо зірок обертаються по одній планеті. Але щоб з'ясувати, чи придатні деякі з них для життя, будуть потрібні додаткові спостереження. Цікаво те, що всім 85 планетам необхідно від 20 до 700 днів, щоб здійснити повний оборот навколо своїх зірок. Але більшість планет, відкритих за допомогою космічного телескопа TESS, мають орбітальний період від 3 до 10 днів.

За словами вчених, усі 85 планет виявлено в унікальних зоряних системах — навколо зірок обертаються по одній планеті Фото: Daily Mail

Але вчені ще багато чого не знають про нові планети, включно з їхньою точною відстанню від зірки, тож питання про потенційну придатність для життя, якщо говорити про кам'янисті об'єкти, все ще залишається відкритим. Також усі виявлені екзопланети ще перебувають у статусі кандидатів на звання планети, адже те, що вони справді існують, мають підтвердити ще кілька груп учених.

Станом на січень 2024 року астрономи з 1992 року, коли знайшли першу екзопланету, виявили понад 5500 планет поза Сонячною системою. 1912 із них схожі на Нептун, 1772 схожі на Юпітер, 1679 є суперземлями, і 199 планет є кам'янистими.

Але це лише крихітна частка всіх планет, які існують у нашій галактиці, кажуть учені. У Чумацькому Шляху можуть існувати сотні мільярдів екзопланет. Якщо у видимій нам частині Всесвіту є приблизно 2 трлн галактик, то в них може обертатися навколо зірок приблизно 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 екзопланет.

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