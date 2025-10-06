Революційне відкриття: 30 років тому виявили першу планету біля зірки, схожої на Сонце

У 1995 році астрономи вперше виявили "класичну" екзопланету, яка довела, що біля звичайних зірок за межами Сонячної системи існують інші світи.

Рівно 30 років тому, 6 жовтня 1995 року, астрономи виявили першу "класичну" екзопланету, яка обертається навколо зірки, схожої на Сонце. Ця екзопланета отримала назву 51 Пегаса b. Класичною ця планета вважається тому, що вона обертається навколо звичайної зірки. Водночас у 1992 році першими планетами, які астрономи виявили за межами Сонячної системи, стали дві планети, які обертаються навколо пульсара PSR B1257+12. Пульсари — це нейтронні зірки, які виникають після смерті звичайних зірок. Тож відкриття першої планети біля звичайної зірки стало революційним і поклало початок пошуку екзопланет за межами Сонячної системи, які були б схожі на Землю, пише Space.

Вважається, що навколо майже кожної з 200 мільярдів зірок у нашій галактиці Чумацький Шлях, обертається хоча б одна планета. Як уже писав Фокус, астрономи вже підтвердили існування 6000 екзопланет за межами Сонячної системи і їхня кількість зростає.

Але найпершою планетою, виявленою біля звичайної зірки, стала 51 Пегаса b. На той час астрономи ще не бачили подібних планет. Це газовий гігант, схожий на Юпітер, який розташований у 19 разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця. Рік на цій планеті триває трохи більше чотирьох земних діб, адже цей світ має коротку орбіту. Розташована на відстані 50 світлових років від нас планета 51 Пегаса b має температуру приблизно 1000 градусів.

Найпершою планетою, виявленою біля звичайної зірки, стала 51 Пегаса b Фото: space.com

Цю планету виявили швейцарські астрономи Мішель Майор і Дідьє Кело за допомогою спектрографа в Обсерваторії Верхнього Провансу (Франція) методом променевої швидкості.

Цей метод виявлення екзопланет заснований на тому, що планета, яка обертається навколо зірки, змушує саму зірку злегка "коливатися". Насправді планети обертаються не навколо центру зірки, а навколо загального центру мас або барицентру системи. Через гравітаційне тяжіння планети зірка не стоїть на місці, а рухається по крихітній орбіті.

Астрономи спостерігають за світлом зірки, яке періодично змінює свою довжину хвилі через "коливання". Коли зірка рухається до Землі, довжина хвилі світла коротшає. Коли зірка віддаляється від Землі, довжина хвилі світла подовжується. За допомогою спектрографа астрономи вимірюють періодичні зміни світла. Регулярність і величина зміни дають змогу розрахувати масу планети та період її обертання навколо зірки.

За відкриття першої планети біля звичайної зірки Майор і Кело отримали Нобелівську премію з фізики 2019 року.

Досі не було отримано жодного прямого зображення планети 51 Пегаса b. Вона розташована занадто далеко від Землі і занадто близько до своєї зірки, щоб її можна було побачити навіть у наші найкращі телескопи.

Для астрономів виявлення газового гіганта так близько до зірки стало абсолютною несподіванкою. Річ у тім, що Майор і Кело очікували знайти планетні системи з архітектурою, подібною до нашої Сонячної системи. Тобто кам'янисті планети повинні розташовуватися ближче до зірки, а газові гіганти — далі. Але 51 Пегаса b розташована дуже близько до своєї зірки, на відстані приблизно 8 млн кілометрів.

Тепер такі планети називають "гарячими Юпітерами", але 30 років тому астрономи були спантеличені тим, як може існувати така дивовижна планета. Згідно з моделями формування планет, газові гіганти не можуть формуватися поруч зі своєю зіркою. Але тепер відомо, що 51 Пегаса b та інші екзопланети типу "гарячий Юпітер" утворилися далі від своєї зірки, але потім мігрували до неї, щоб опинитися на нинішній орбіті.

