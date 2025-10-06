Люди, можливо, зможуть жити на Марсі: вперше людські бактерії пережили політ у космос

Експеримент довів, що корисні для людини бактерії можуть пережити запуск у космос, перебування в умовах мікрогравітації та вхід в атмосферу.

Перше у своєму роді дослідження довело, що бактерії, необхідні для здоров'я людини, здатні витримувати екстремальні навантаження під час запуску в космос. Цей експеримент наближає нас до створення стійкої колонії на Марсі. Дослідження опубліковано в журналі npj Microgravity, пише Interesting Engineering.

Основною проблемою для створення стійкої людської колонії на Марсі була невідома доля життєво важливих для здоров'я людини бактерій. Тобто під час тривалого польоту на Червону планету можуть загинути.

Мікроорганізми розглядаються як важлива біологічна система підтримки здорового життя людей у майбутній колонії на Марсі протягом десятиліть. Bacilus subtilis і подібні бактерії можуть допомогти підтримувати імунну систему, здоров'я кишківника і кровообіг. Але ключове питання полягає в тому, чи зможуть ці бактерії витримати багаторічну подорож у глибокому космосі.

Цьому виживанню загрожує космічне випромінювання, тобто галактичні космічні промені та сонячні частинки, яке може пошкодити ДНК мікроорганізмів. Ба більше, мікрогравітація може призвести до змін у поведінці бактерій, що може негативно позначитися на здоров'ї астронавтів.

Дослідження, проведене за допомогою зондувальної ракети, показало, що Bacilus subtilis, бактерії, необхідні для здоров'я людини, можуть витримувати швидке прискорення, короткочасну мікрогравітацію і швидке гальмування під час входу в атмосферу.

Цей експеримент наближає нас до створення стійкої колонії на Марсі Фото: space.com

Дослідження розширило розуміння впливу тривалого космічного польоту на мікроорганізми, які живуть в організмі людини і підтримують її здоров'я.

У рамках дослідження вчені відправили людські бактерії майже до кордону космосу, тобто на висоту майже 100 км за допомогою зондувальної ракети. Це перше дослідження такого роду, проведене в реальних умовах поза лабораторією.

Під час запуску бактерії зазнали перевантаження на рівні 13 g, що в 13 разів перевищує силу земної гравітації. Майже на межі космосу бактерії перебували в стані мікрогравітації понад 6 хвилин. Після цього ракета почала спускатися донизу і бактерії зазнали перевантаження в 30 g при вході в атмосферу.

Після завершення польоту бактерії не зазнали змін у здатності до росту, а їхня структура залишилася незмінною, що свідчить про те, що ці важливі для людини мікрооганізми, імовірно, можуть пережити більш тривалу подорож у космосі.

Ці дослідження можуть допомогти в розробці досконаліших систем життєзабезпечення, які дадуть змогу астронавтам залишатися здоровими під час місій на Марс.

