Люди, возможно, смогут жить на Марсе: впервые человеческие бактерии пережили полет в космос

Эксперимент доказал, что полезные для человека бактерии могут пережить запуск в космос, пребывание в условиях микрогравитации и вход в атмосферу.

Первое в своем роде исследование доказало, что бактерии, необходимые для здоровья человека, способны выдерживать экстремальные нагрузки при запуске в космос. Этот эксперимент приближает нас к созданию устойчивой колонии на Марсе. Исследование опубликовано в журнале npj Microgravity, пишет Interesting Engineering.

Основной проблемой для создания устойчивой человеческой колонии на Марсе была неизвестная судьба жизненно важных для здоровья человека бактерий. То есть во время длительного полета на Красную планету могут погибнуть.

Микроорганизмы рассматриваются как важная биологическая система поддержки здоровой жизни людей в будущей колонии на Марсе на протяжении десятилетий. Bacilus subtilis и подобные бактерии могут помочь поддерживать иммунную систему, здоровье кишечника и кровообращение. Но ключевой вопрос заключается в том, смогут ли эти бактерии выдержать многолетнее путешествие в глубоком космосе.

Этому выживанию угрожает космическое излучение, то есть галактические космические лучи и солнечные частицы, которое может повредить ДНК микроорганизмов. Более того, микрогравитация может привести к изменениям в поведении бактерий, что может негативно сказаться на здоровье астронавтов.

Исследование, проведенное с помощью зондирующей ракеты, показало, что Bacilus subtilis, бактерии, необходимые для здоровья человека, могут выдерживать быстрое ускорение, кратковременную микрогравитацию и быстрое торможение при входе в атмосферу.

Фото: space.com

Исследование расширило понимание влияния длительного космического полета на микроорганизмы, которые живут в организме человека и поддерживают его здоровье.

В рамках исследования ученые отправили человеческие бактерии почти к границе космоса, то есть на высоту почти 100 км с помощью зондирующей ракеты. Это первое исследование такого рода, проведенное в реальных условиях вне лаборатории.

Во время запуска бактерии испытали перегрузку на уровне 13 g, что в 13 раз превышает силу земной гравитации. Почти на границе космоса бактерии находились в состоянии микрогравитации более 6 минут. После этого ракета начала спускаться вниз и бактерии испытали перегрузку в 30 g при входе в атмосферу.

После завершения полета у бактерий не были обнаружены изменения в способности к росту, а их структура осталась прежней, что свидетельствует о том, что эти важные для человека микрооганизмы, вероятно, могут пережить более длительное путешествие в космосе.

Данные исследования могут помочь в разработке более совершенных систем жизнеобеспечения, которые позволят астронавтам оставаться здоровыми во время миссий на Марс.

