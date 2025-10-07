Над Антарктидой пролетел астероид: его заметили через несколько часов (фото)

Неизвестный ранее астероид, получивший название 2025 TF, пролетел мимо Земли на расстоянии меньшем, чем орбита многих спутников, которые вращаются вокруг нашей планеты.

Европейское космическое агентство только сейчас представило изображение астероида 2025 TF, который пролетел над Антарктидой 1 октября. Этот астероид находился почти на том же расстоянии от Земли, что и Международная космическая станция. Астрономы смогли обнаружить этот астероид только через несколько часов после его сближения с нашей планетой, пишет Live Science.

Астрономы выяснили, что астероид 2025 TF имеет размер от 1 до 3 метров. Из-за такого маленького размера его ранее не видели, но сближение с Землей дало возможность его впервые обнаружить.

Астероид 2025 TF пролетел над Антарктидой на расстоянии всего 428 километров над поверхностью Земли. Это ближе, чем орбита многих спутников, которые вращаются вокруг нашей планеты. Также это почти такое же расстояние, на котором вокруг Земли вращается Международная космическая станция. К счастью на пути астероида не оказалось ни одного космического аппарата, который мог бы быть уничтожен.

Этот космический камень, даже если бы вошел в атмосферу Земли, то сгорел бы в ней, не причинив никакого ущерба людям и инфраструктуре. Астрономы наблюдают за тысячами околоземных астероидов, которые могут представлять угрозу для Земли. Пока что ни один известный астероид не должен врезаться в нашу планету в течение ближайших 100 лет.

Астероид 2025 TF Фото: ESA

Опасными для Земли астероидами считаются те, что имеют размер не менее 140 метров, а их орбита расположена в пределах 7,5 млн км от нашей планеты. Это примерно в 20 раз больше среднего расстояния между Землей и Луной.

Что касается астероида 2025 TF, то расчеты его орбиты показали, что в следующий раз он будет находиться очень близко к Земле только в апреле 2057 года.

Несмотря на то, что жители Земли не увидели, как астероид 2025 TF мог сгореть в атмосфере, превратившись в огненный шар, впереди нас ждет появление метеорного потока. Когда Земля проходит через эти обломки комет, то многие из них сгорают в атмосфере и создают красочное зрелище. В этом году в период с 8 по 10 октября в ночном небе есть возможность наблюдать появление метеорного потока Дракониды. Считается, что некоторые метеоры буду особенно яркими.

Комета 21P/Джакобини — Циннера Фото: Wikipedia

Метеорный поток Дракониды представляет собой обломки короткопериодической кометы 21P/Джакобини — Циннера, которая каждые 6,5 лет пролетает через внутреннюю часть Солнечной системы. При сближении с Солнцем кометы нагреваются и сбрасывают часть своего материала в космос, который остается кружить вокруг нашей звезды. А Земля пролетает через эти обломки во время своего орбитального движения.

