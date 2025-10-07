Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS міг прилетіти до нас із таємничої частини Чумацького Шляху (фото)

Астрономи вважають, що міжзоряна комета 3I/ATLAS не прилетіла з нашої частини Чумацького Шляху і може містити інформацію про найбільш ранню історію нашої галактики.

Учені змоделювали останні 4 мільйони років подорожі міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, який, як вважається, є кометою, і припускають, що він прибув із дуже далекої частини Чумацького Шляху. Можливо, ця комета народилася там, де зустрічаються найстаріші і наймолодші зірки нашої галактики. Якщо це так, то комета 3I/ATLAS може містити інформацію про найбільш ранню історію Чумацького Шляху і на мільярди років старша за Сонце. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Live Science.

Третій в історії міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS було виявлено в липні, і, як показують спостереження, він має швидкість приблизно 210 000 км/год і незвичайну траєкторію руху. Ця міжзоряна комета, яка виникла за межами Сонячної системи, пролетіла повз Марс 3 жовтня на відстані 30 мільйонів кілометрів. 30 жовтня вона наблизитися на максимально близьку відстань до Сонця. Після цього 3I/ATLAS почне мандрівку знову в міжзоряний простір, пролетить повз Юпітер у березні 2026 року і остаточно покине Сонячну систему.

Третій в історії міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS було виявлено в липні, і, як показують спостереження, він має швидкість приблизно 210 000 км/год і незвичайну траєкторію руху Фото: space.com

Ця комета набирає швидкість уже мільйони, якщо не мільярди років. За словами вчених, під час польоту Чумацьким Шляхом комета могла легко відхилитися від початкової траєкторії під дією гравітації масивних зірок. Астрономи спробували встановити місце народження 3I/ATLAS, вивчивши, які зірки могли вплинути на орбіту комети.

За допомогою даних космічного телескопа Gaia астрономи простежили траєкторію комети на 4,27 мільйона років назад і визначили 62 зірки, які могли вплинути на її траєкторію. Використовуючи дані телескопа Gaia про рух, швидкість і розміри зірок, астрономи дійшли висновку, що жодна з них не справила істотного впливу на орбіту комети. Це означає, що міжзоряна комета не з'явилася десь поруч із Сонячною системою.

Таким чином автори дослідження дійшли висновку, що 3I/ATLAS є дуже старим міжзоряним об'єктом, який мандрує Чумацьким Шляхом мільярди років, і що комета, ймовірно, виникла на межі тонкого диска нашої галактики.

Автори дослідження дійшли висновку, що 3I/ATLAS є дуже старим міжзоряним об'єктом, який подорожує Чумацьким Шляхом мільярди років Фото: solar-system

Спіральні галактики, такі як Чумацький Шлях, ділять свої зірки між тонким і товстим дисками. У меншому тонкому диску знаходиться переважна більшість зірок нашої галактики, які є відносно молодими. Ці зірки містять багато хімічних елементів, важчих за водень і гелій, які були отримані в результаті смерті старіших зірок. У більшому за розміром товстому диску нашої галактики, який охоплює межі тонкого диска, існують лише дуже старі зірки і там давно припинився процес появи нових зірок. Старі зірки містять мало важких хімічних елементів.

За словами вчених, якщо міжзоряна комета дійсно виникла на кордоні двох дисків, це може означати, що вона дуже давня. Міжзоряна комета 3I/ATLAS може існувати приблизно 10 мільярдів років. Сонце існує приблизно 4,6 млрд років. Астрономи вважають, що комета могла бути викинута зі сформованої планетної системи в ранній історії Чумацького Шляху.

Незабаром, ми, можливо, отримаємо дані спостережень за кометою 3I/ATLAS, які проводили космічні апарати, що знаходяться біля Марса. Можливо, ці дані дадуть більше інформації про те, звідки прибув міжзоряний об'єкт. Також можливо, астрономи отримають інформацію про те, яким був Чумацький Шлях на самому початку свого існування.

