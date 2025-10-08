Космический аппарат сфотографировал межзвездный объект 3I/ATLAS возле Марса (фото)

Европейское космическое агентство показало изображения межзвездной кометы, сделанные космическим аппаратом Trace Gas Orbiter. Еще один орбитальный аппарат также сделал фотографии 3I/ATLAS, но ученые еще работают над обработкой изображений.

Related video

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который является кометой и прибыл в Солнечную систему из другой части Млечного Пути, 3 октября пролетел мимо Марса на расстоянии 30 миллионов километров. Европейское космическое агентство (ЕКА) использовало камеры своих космических аппаратов, Trace Gas Orbiter и Mars Express, которые вращаются вокруг Марса, для наблюдения за пролетающей кометой. В результате ученые представили изображения 3I/ATLAS, сделанные Trace Gas Orbiter, но пока что снимки Mars Express не обработаны и неизвестно, смог ли аппарат запечатлеть межзвездный объект, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На сегодняшний день астрономам известны только три межзвездных объекта, которые прибыли в Солнечную систему из других частей нашей галактики. Первым был объект 1I/Оумуамуа, обнаруженный в 2017 году, вторым — 2I/Борисов, обнаруженный в 2019 года, а третьим стал 3I/ATLAS, обнаруженный в иле 2025 года.

Все межзвездные объекты представляют большой интерес для астрономов, ведь они могут предоставить информацию о том, как формировались и эволюционировали другие звездные системы. Считается, что межзвездная комета 3I/ATLAS является очень старой – ей может быть более 7 миллиардов лет. Как уже писал Фокус, авторы одного из недавних исследований пришли к выводу, что комета 3I/ATLAS может существовать уже примерно 10 миллиардов лет. Согласно исследованию, она прилетела из загадочного участка Млечного Пути и может сохранить информацию о том, какой была наша галактика в самом начале своего существования.

Фотография межзвездного объекта 3I/ATLAS (яркое пятно в центре), сделанная аппаратом Trace Gas Orbiter Фото: ESA

Предварительные оценки показывают, что ядро кометы 3I/ATLAS имеет диаметр примерно 5 километров, а некоторое ученые считают, что масса ядра кометы может составлять три десятка миллиардов тонн. Комета двигается очень быстро во внутренней части Солнечной системы, ее скорость составляет более 200 тысяч километров в час. При этом комета находится далеко от Земли, а потому ее сложно изучать. Поэтому ученые из ЕКА решили использовать орбитальные аппараты, которое вращаются вокруг Марса для ее исследования.

Учитывая то, что комета 3I/ATLAS пролетела мимо Марса на расстоянии 30 млн км, ее сложно было фотографировать камере Trace Gas Orbiter, котоаря предназначена для съемки объектов с более близкого расстояния. В частности, эта система визуализации используется для изучения состава атмосферы Марса. Несмотря на это Trace Gas Orbiter получил уникальные снимки кометы 3I/ATLAS, которые могут предоставить ценную информацию об этом объекте.

Фотография межзвездного объекта 3I/ATLAS (яркое пятно справа от центра), сделанная аппаратом Trace Gas Orbiter Фото: ESA

Орбитальный аппарат ЕКА Mars Express также попытался сделать изображения межзвездного объекта, но обработка этих изображений продолжается. Пока неизвестно попала ли комета 3I/ATLAS в кадр или нет.

30 октября межзвездная комета 3I/ATLAS подлетит на самое близкое расстояние к Солнцу — 210 млн км. Но в течение ближайших месяцев она не будет видна с Земли. Уже начиная со второго ноября комету начнет изучать космический аппарат ЕКА JUICE, который летит исследовать Юпитер и его спутники. По словам ученых, в это время комета должна находится в более активном состоянии и должна быть более яркой, что позволит лучше ее исследовать.

Фотография межзвездного объекта 3I/ATLAS, сделанная космический телескопом Хаббл Фото: NASA

Также Фокус писал о том, что марсоход NASA, возможно также сделал фотографию гостя из другой звездной системы, когда комета 3I/ATLAS пролетала рядом с Марсом. Пока что нет официальной информации по этому поводу.

Еще Фокус писал о ом, что астрономы обнаружили самый мощный и далекий странный радиокруг в космосе. Ученые обнаружили загадочную систему из двух колец, состоящих из горячей плазмы, которые выпускают самое мощное радиоизлучение среди всех подобных известных объектов. Также эта система находится дальше всех известных странных радиокругов.