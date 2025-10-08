Космічний апарат сфотографував міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS біля Марса (фото)

Європейське космічне агентство показало зображення міжзоряної комети, зроблені космічним апаратом Trace Gas Orbiter. Ще один орбітальний апарат також зробив фотографії 3I/ATLAS, але вчені ще працюють над обробкою зображень.

Міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS, який є кометою і прибув у Сонячну систему з іншої частини Чумацького Шляху, 3 жовтня пролетів повз Марс на відстані 30 мільйонів кілометрів. Європейське космічне агентство (ЄКА) використовувало камери своїх космічних апаратів, Trace Gas Orbiter і Mars Express, які обертаються навколо Марса, для спостереження за пролітаючою кометою. У результаті вчені представили зображення 3I/ATLAS, зроблені Trace Gas Orbiter, але поки що знімки Mars Express не опрацьовані і невідомо, чи зміг апарат зафіксувати міжзоряний об'єкт, пише Space.

На сьогоднішній день астрономам відомі тільки три міжзоряні об'єкти, які прибули в Сонячну систему з інших частин нашої галактики. Першим був об'єкт 1I/Оумуамуа, виявлений 2017 року, другим — 2I/Борисов, виявлений 2019 року, а третім став 3I/ATLAS, виявлений у липні 2025 року.

Усі міжзоряні об'єкти становлять великий інтерес для астрономів, адже вони можуть надати інформацію про те, як формувалися та еволюціонували інші зоряні системи. Вважається, що міжзоряна комета 3I/ATLAS є дуже старою — їй може бути понад 7 мільярдів років. Як уже писав Фокус, автори одного з недавніх досліджень дійшли висновку, що комета 3I/ATLAS може існувати вже приблизно 10 мільярдів років. Згідно з дослідженням, вона прилетіла із загадкової ділянки Чумацького Шляху і може зберегти інформацію про те, якою була наша галактика на самому початку свого існування.

Фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS (яскрава пляма в центрі), зроблена апаратом Trace Gas Orbiter Фото: ESA

Попередні оцінки показують, що ядро комети 3I/ATLAS має діаметр приблизно 5 кілометрів, а деякі вчені вважають, що маса ядра комети може становити три десятки мільярдів тонн. Комета рухається дуже швидко у внутрішній частині Сонячної системи, її швидкість становить понад 200 тисяч кілометрів на годину. При цьому комета знаходиться далеко від Землі, а тому її складно вивчати. Тому вчені з ЄКА вирішили використати орбітальні апарати, які обертаються навколо Марса для її дослідження.

З огляду на те, що комета 3I/ATLAS пролетіла повз Марс на відстані 30 млн км, її складно було фотографувати камері Trace Gas Orbiter, призначеній для зйомки об'єктів із ближчої відстані. Зокрема, ця система візуалізації використовується для вивчення складу атмосфери Марса. Попри це Trace Gas Orbiter отримав унікальні знімки комети 3I/ATLAS, які можуть надати цінну інформацію про цей об'єкт.

Фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS (яскрава пляма праворуч від центру), зроблена апаратом Trace Gas Orbiter Фото: ESA

Орбітальний апарат ЄКА Mars Express також спробував зробити зображення міжзоряного об'єкта, але обробка цих зображень триває. Наразі невідомо, потрапила комета 3I/ATLAS у кадр чи ні.

30 жовтня міжзоряна комета 3I/ATLAS підлетить на найближчу відстань до Сонця — 210 млн км. Але протягом найближчих місяців її не буде видно із Землі. Уже починаючи з другого листопада комету почне вивчати космічний апарат ЄКА JUICE, який летить досліджувати Юпітер і його супутники. За словами вчених, у цей час комета має перебувати в активнішому стані та має бути яскравішою, що дасть змогу краще її дослідити.

Фотографія міжзоряного об'єкта 3I/ATLAS, зроблена космічний телескопом Хаббл Фото: solar-system

Також Фокус писав про те, що марсохід NASA, можливо, також зробив фотографію гостя з іншої зоряної системи, коли комета 3I/ATLAS пролітала поруч із Марсом. Поки що немає офіційної інформації з цього приводу.

